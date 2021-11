Vereine : Isseler Cultur Verein zeichnet erstmals eine Frau besonders aus

Schweich Theresia Fey wurde Kulturträgerin. Sie ist eine tragende Säule im Karneval wie in der Kirche.

Im Mittelpunkt des Programms steht die Ernennung von Theresia Fey zur neuen Isseler Kulturträgerin. Als zwölfte Kulturträgerin ist Fey, die in Issel nur „Resi“ heißt, zugleich die erste Frau, der diese Ehre zuteil wird. In ihrer Laudatio würdigt Sitzungspräsidentin Elisabeth Mezger die zahlreichen Verdienste der ebenso bekannten wie beliebten 83-Jährigen. Als Schneidermeisterin ist sie seit vielen Jahrzehnten nicht nur für die Änderungen der Prinzenkostüme, sondern auch für sämtliche Messgewänder der Isseler Kirche zuständig, wo sie auch das Küsterinnenamt ausübt. Sie putzt und schmückt die Kapelle mit Blumen und organisiert den Messdienerdienst sowie die Sternsinger. Aktiv ist Theresia Fey auch im Kirchenchor, bei den Caritasfrauen sowie beim Fahrdienst für Alte und Kranke.

Auch ICV-Kapitän Stefan Becker und Dechant Dr. Ralph Hildesheim – ebenfalls Kulturträger – würdigen das soziale Engagement von Theresia Fey und betonen, dass sie auf vielfältige Weise mit ihrem Wirken zum Wohl der Allgemeinheit ein Vorbild für Jung und Alt sei. Als elfter Kulturträger sei er stolz, die Kulturträger-Staffel endlich an eine Frau weitergeben zu können, sagt so Ralf Hildesheim. Er verbindet dies mit dem Ausruf: „Frauen an die Macht!“ und der Frage an das applaudierende Publikum, warum katholische Bischöfe nicht gerne Schach spielen würden. Die Antwort liefert er gleich augenzwinkernd mit: „Weil sich da die Damen frei bewegen können.“