Sexualität in Beziehungen : „Sex ist eine Schnittmenge“

Foto: Getty Images/iStockphoto/ajijchan

Interview Trier Wie wichtig ist Sex in Beziehungen? Was verändert sich im Alter? ,,Verabschieden wir uns von falschen Vorstellungen“, sagt die Trierer Paarberaterin Stephanie Schneider.

Unsere Gesellschaft ist aufgeklärt wie nie. Überall begegnen uns Bilder schöner Menschen. Alles super? Nein, sagt Stephanie Schneider von der Lebensberatung des Bistums Trier. „Es bleibt herausfordernd, über die eigene Sexualität zu sprechen.“ Das Thema wird in Beziehungen oft tabuisiert. Das Kränkungspotenzial ist hoch. Lesen Sie, was sie Paaren in jedem Alter rät.

Wie wichtig ist Sex für eine Beziehung? Die Frage lautet bewusst nicht, wie wichtig guter Sex ist.

Stephanie Schneider: Wow (lacht). Eine große Frage. Es ist vollkommen richtig, sich jegliche Bewertung zu verkneifen. Jeder Mensch hat sein ganz eigenes sexuelles Profil, und was guter Sex ist, können immer nur die betreffenden Partner beurteilen. Sex gibt es auch nicht automatisch. Es gibt einen Erregungszyklus, der ausgelöst wird, und alles, was danach kommt, Sexualität und Erotik, sind Lernprozesse. Das bedeutet, wie wir zum Beispiel eine Sprache lernen, entwickeln wir eigene sexuelle Skripte und lernen wir, wie wir auf einer körperlichen, sexuellen Ebene miteinander agieren. In einer Beziehung entscheidet jeder der Partner, was für ihn gut ist. Das ist nie statisch, sondern entwickelt sich, weil Menschen, die miteinander in Kontakt sind, sich immer verändern.

Wie viel Raum nimmt das Thema Sexualität bei Paaren ein, die sich an Sie wenden?

Stephanie Schneider: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch überlegt, wie viele Paare mit dem Wunsch in unsere Eheberatung kommen, um über ihre Probleme mit ihrem sexuellen Zusammensein zu sprechen und was sie verändern können. Es sind auf den ersten Blick wenige. Es ist eher so, dass die Partner sich an uns wenden, weil sie in ihrer gemeinsamen Kommunikation generell Defizite erkennen. Und im Laufe der Gespräche wird oft deutlich, dass es im sexuellen Miteinander ebenfalls Kommunikationsprobleme beziehungsweise Unterschiede gibt.

Wird Sex selbst in dem geschützten Rahmen einer Paarberatung tabuisiert oder wird sein Anteil an einer funktionierenden Beziehung eher überschätzt?

Stephanie Schneider: Man könnte sagen, es sei immer noch ein Tabu. Ich würde aber lieber sagen, es ist, bleibt herausfordernd, über die eigene Sexualität zu sprechen. Wenn zwei Menschen mit ihrem individuellen sexuellen Profil aufeinandertreffen, gibt es Unterschiede und sie müssen herausfinden, was attraktiv ist, was gewünscht ist, was gelebt werden kann. Das Sprechen fällt umso schwerer, wenn ein Partner große Angst vor dem Verlassenwerden hat, sich selbst nicht gut in seinem Körper erlebt, fürchtet, den eigenen und den Erwartungen des anderen nicht zu genügen. Der Sex, den Paare zusammen haben, ist im Grunde so etwas wie eine Schnittmenge, und alles, was darüber hinaus vorhanden ist, an möglichen Ängsten oder Vorstellungen, wird oft ausgeklammert, also „exkommuniziert“. Über die Unterschiede wird nicht miteinander gesprochen. Wenn Partner in einer lange bestehenden Beziehung sich trauen, das eigene sexuelle Begehren zu zeigen, und es getragen wird von der Idee: „Ah, so bist du, interessant“ und neugierig auf den anderen bleiben, kann das gut werden.

Bedeutet das: Was nicht angesprochen wird, existiert nicht und hat deshalb keine Chance, umgesetzt zu werden?

Stephanie Schneider: Ja, so werden Themen ausgeklammert und wirken trotzdem. Sexualität wird oft in Beziehungen und auch gesellschaftlich tabuisiert, weil es trotz aller Aufgeklärtheit und Offenheit keine Sprache dafür gibt. Dazu kommt, dass Sex überhöht wird. Es werden oft Idealvorstellungen propagiert und Klischees verbreitet, die dafür sorgen, dass innerlich bestimmte Filme ablaufen. Aber die Realität ist eine andere. Wie sagte einmal jemand:,Um guten Sex zu haben, muss man in Kauf nehmen, dass man auch hin und wieder schlechten Sex hat.´ Sex ist, wie schon gesagt, ein Lernprozess, bei dem man unterschiedliche Erfahrungen braucht, um zu wissen, was einem Spaß macht, um mit sich selbst verbunden zu bleiben und in der Interaktion mit dem Partner. Das ist ein sehr komplexer Vorgang des Miteinanders und möglicherweise eher von Missverständnissen geprägt, als dass immer High Life herrscht.

Zur Person ZUR PERSON Stephanie Schneider Foto: TV/Birgit Markwitan Stephanie Schneider ist Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG) bei der Lebensberatung des Bistums Trier. Sie ist ausgebildete Diplom-Heilpädagogin und Systemische Supervisorin.

Kontakt:

Kochstraße 2, 54290 Trier Telefon: 0651/75885, E-Mail:

sekretariat.lb.trier@bistum-trier.de trier.lebensberatung.info

Wissen, was man möchte, sprechen, eventuell Missverständnisse ausräumen. Von alleine funktioniert nichts?

Stephanie Schneider: Nein, aber viele Paare beschreiben, dass sie in der Hochphase des Verliebtseins ziemlich guten Sex miteinander hatten. Es gibt viel mehr erotische Aufladungen und es kommt vielleicht auch zu mehr Sex. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Forschungen aus den USA beschreiben, dass die Zahl der jungen Erwachsenen, die nach dem 18. Lebensjahr keinen Sexualpartner hatten, zunimmt.

Es ist also ein Klischee, dass junge Menschen generell mehr Sex haben als ältere, sondern dass die älteren in ihrer Jugend mehr Sex hatten, obwohl Offenheit und Aufklärung noch nie so hoch schienen wie heute? Woran liegt das?

Stephanie Schneider: Das belegen statistische Zahlen. Eine Ursache kann die medial aufgeheizte Vorstellung von Sexualität durch die ständige Präsenz von Bildern und Schönheitsidealen sein. Junge Menschen kommen viel stärker mit ihrer Angst in Kontakt, nicht zu genügen, und ziehen sich dadurch stärker zurück. Durch die vielen auch stimulierenden Bilder sind Menschen oft verunsichert, sich auf ihr sinnliches Erfahren einzulassen. Sie trauen sich nicht, mit jemandem in Kontakt zu kommen. Das könnte ein Ergebnis der Verfügbarkeit von erotischem und pornografischem Material durch das Internet sein. Das ist eine mögliche Interpretation. Oder aber Solosex, also Selbstbefriedigung, hat eine eigene Qualität, die die abnehmende Partnersexualität kompensiert. Inaktivität kann auch eine Art von Selbstbestimmung sein. Die moralische Einengung, die Ältere wie ich zu ihrer Zeit noch empfunden haben, ist jetzt eher aufgebrochen, alles ist oder scheint möglich. Und, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das, was wir medial wahrnehmen, nicht die Realität ist.

Es geht also auch auf diesem Gebiet um Selbstoptimierung und viele junge Menschen entziehen sich dem Leistungsdruck?

Stephanie Schneider: Wer sich seinen Zustand vergegenwärtigt und vermittelt bekommt, er solle anders sein, und sich daran orientiert, wird zwangsläufig auch im sexuellen Bereich ein Problem konstruieren. Es geht darum zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Das kann sehr entlastend sein. Sogar für Paare, die überhaupt keine Sexualität mehr miteinander haben. Wir Menschen gehen durch Lebensphasen und -zeiten, in denen wir gar keinen Sex haben. Sex ist zum Überleben nicht notwendig, aber es ist schön, ihn zu haben, weil er einen anderen Ausdruck unseres Selbsts ermöglicht und wir uns lebendig fühlen können.

Können Paare einfach die Reset-Taste drücken und neu anfangen?

Stephanie Schneider: Sexualität und Erotik leben natürlich auch von Entspannung. Angst verhindert Erregung. Sich zuzutrauen, sich noch einmal anders zu begegnen, könnte ein Ansatz sein. Zu fragen, was möchte ich, wohin möchte ich mich zusammen mit dem Partner entwickeln, und was wollen wir von unserem Sex beibehalten? Aber darüber zu sprechen, was man nicht mag oder was man als nicht schön empfindet, an dem, was der andere eventuell zur Verfügung stellt, ist aus meiner Erfahrung sehr heikel in Beziehungen. Darin steckt sehr viel Kränkungspotenzial. Gleichzeitig ist es eine Chance zu entwickeln, was beide möchten, und vielleicht wird es gerade aus dieser Differenz heraus für beide sogar wieder anregend.

Sie sagten eingangs, dass die meisten Paare, die zu Ihnen kommen, nicht wegen des Sexes Rat suchen. Ist dieses Kränkungspotenzial der Grund?

Stephanie Schneider: In unseren Paarsitzungen wird das Thema nicht sehr häufig angesprochen. Aber es ist natürlich möglich, sollte es sich also abzeichnen, es mit dem Einverständnis des Paares doch zu tun. So wurde es zum Beispiel bei einem Paar Mitte 40 mit drei Kindern dann deutlich: Die 20 Zentimeter Abstand in der Ritze im Ehebett können nicht überbrückt werden. Paare in der Familienphase haben oft keine Zeit mehr füreinander, sind kaum noch entspannt, um sich miteinander zu vergnügen. Der Alltag überlagert einfach alles.

Die spannende Frage ist: Waren die beiden dadurch unglücklich?

Stephanie Schneider: Sie waren nicht so unglücklich, dass sie die Absicht gehabt hätten, sich zu trennen, weil sie etwas anderes verbunden hat. Sie haben Sex nicht mit Liebe oder mit Partnerschaft verwechselt. Sie konnten darüber sprechen, wer welche Bedürfnisse hat, wie sie diese leben können und was für beide emotional tragbar ist.

Wie steht es mit dem Sex bei älteren Paaren oder Sex im Alter? Dieses Thema wird aus der Tabuzone geholt, die Menschen werden älter.

Stephanie Schneider: Sexualität ist unser ganzes Leben über vorhanden. Aber sie verändert sich ständig. Das geht los im Säuglingsalter, über die Pubertät mit all ihren Hormoneinschüssen und die Familienphase, über die Wechseljahre, von denen Frauen und Männer gleichermaßen betroffen sind, bis ins Alter. Es hängt dann wieder von jedem Paar selbst ab, was guter Sex bedeutet. Der ist vielleicht später nicht mehr so genital fokussiert, wobei es auch für jüngere Paare eine Einschränkung wäre, wenn er das ist.

Zur Sexualität gehört ja unser gesamter Körper und es gibt Möglichkeiten, sich miteinander auf vielerlei Ebenen wohlwollend zu verbinden. Ist der Sex nur gut, wenn der Penis ständig steif ist oder die Frau mit Gleitmitteln fähig ist, ihn aufzunehmen? Im Alter sind für Paare oft andere Dinge viel wichtiger.

Die kanadische Wissenschaftlerin Penny Kleinplatz führt vier Punkte auf: Verbundenheit, also sich mit seinen Schwächen zu zeigen, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Neugier. Das erleben besonders diejenigen, die in einer früheren gemeinsamen Zeit bereits nicht nur auf Geschlechtsverkehr konzentriert waren. Wenn Paare, die im Alter zusammenkommen, sich von dem, was gesellschaftlich vermittelt wird, dass es zum Beispiel immer zum Orgasmus kommt, frei machen, sondern einfach auf ihre Weise aktiv sind, geht es ihnen gut und sie fühlen sich lebendig. Darum geht es.

Es geht doch auch im Alter um Attraktivität und begehrt zu werden?

Stephanie Schneider: Die Kunst ist, mögliche Einschränkungen durch das Alter zu akzeptieren und mit ihnen zu leben. Die Falten sind da, man ist nicht mehr so beweglich. Man könnte durchaus die physische Veränderung als eine große Kränkung und Begrenzung empfinden. Aber man kann sie auch als natürlichen Wandel betrachten, der einfach dazugehört, darüber sprechen und sehen, was geht. Es geht natürlich etwas verloren, das können wir auch betrauern. Aber es gehört nun einmal zum Alterungsprozess dazu, an dessen Ende der Tod steht. Aber man kann auch im Hier und Jetzt sein und genießen, eine andere Attraktivität, andere Nähe und anderen Sex zu leben als mit 20.

Es wird viel über die Auswirkungen der Wechseljahre bei Frauen gesprochen. Warum nicht auch über die körperlichen Auswirkungen bei Männern? Stichwort: Testosteron …

Stephanie Schneider: … Prostata. Männer, die rauchen oder trinken, keinen Sport machen und dabei nicht im Blick haben, dass das alles Auswirkungen auf die Durchblutung hat. Das kann bei Männern zu Erektionsschwierigkeiten führen. Wenn der Altersunterschied eines Paares sehr groß ist, kann es auch zu Problemen kommen. Jeder ältere Mensch muss sich mit seiner physischen Begrenztheit auseinandersetzen. Wenn der Partner oder die Partnerin 20 Jahre jünger ist und unter Umständen etwas ganz anderes leben möchte, kann das natürlich zu Konflikten führen.

Können wir allen (älteren) Menschen, die gerade beim Lesen innerlich ihr Sexleben „aufrufen“, etwas mit auf den Weg geben?