Sex-Forscherin erklärt „Nach sieben Jahren ist bei den meisten Frauen tatsächlich die Luft raus“

So, wir sprechen jetzt über Sex – und zwar mit Juliane Burghardt. Sie ist Psychologin, hat Trier-Bezug, ein interessantes Buch geschrieben und ein paar Wahrheiten parat, die, meine lieben Herrn, vielen von Ihnen ganz schön zu denken geben dürften. Oder wissen Sie, woran es liegt, dass bei vielen Frauen in einer Beziehung nach sieben Jahren die Luft raus ist, die Lust nach Sex nachlässt? So viel sei verraten: Sie, liebe Männer, Sie sind nicht ganz unschuldig daran.