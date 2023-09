Shell gibt Erklärung Warum die Tankstelle am Barbara-Ufer in Trier geschlossen ist

Die Shell-Tankstelle am Barbara-Ufer in Trier ist derzeit geschlossen. Hinter roten Absperrungen wird gearbeitet. Das Dach über den Zapfsäulen wurde abgebaut, die Säulen selbst sind eingehüllt. Statt der Glastür zum Shop ist ein intransparenter Durchgang, der aussieht wie eine eingepackte Tür, zu sehen. Was ist da los? Eine Sprecherin des Unternehmens teilt auf TV-Anfrage mit: „Die Station wird auf unser neues Shop-Konzept umgerüstet.“ Öffnen soll sie bereits am Freitag, 29. September, wieder.