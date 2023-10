Vier neue E-Ladesäulen Umbau: So sieht es bei der Shell-Tankstelle am Moselufer aus (Fotos)

Tankstellen sind Chimären: Ihrem ureigenen Wesen nach dazu da, leere Sprittanks wieder aufzufüllen, gibt es sowas wie ein Alter Ego, ein zweites Ich: der Tankstellen-Shop. Von der Grillkohle über Brot und Kuchen bis zum Kaffeefilter gibt es dort häufig alles, was im Haushalt unvorhergesehen fehlen könnte. Die Shops sind daher für viele so etwas wie der Retter in der Not. Unerwarteter Besuch und kein Kuchen da? Ab zur Tanke. Freitagnacht und Zigaretten und/oder der Alkohol leer? Ab zur Tanke. Tankstellen sind für viele im Alltag also weit mehr als bloße Benzinlieferanten.