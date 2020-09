Flohmarkt : Shoppen wie im Supermarkt – Kleidung nach Kilopreis im Messepark Trier

Foto: TV/Hanna Kother

Trier Drei Tage lang beherbergte die Halle des Messeparks Trier einen sogenannten „Pop-up-Store“. Für 40 Euro pro Kilo konnten Besucher Second-Hand Kleidung aus sämtlichen Jahrzehnten erwerben. Am Samstag gibts gleich den nächsten Vintage-Flohmarkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Kother

Die Tische und Kleiderstangen bogen sich angesichts der Menge an Hawaiihemden, Cordhosen und Schottenröcke, die das Team von vinokilo von Montag bis Mittwoch mit an die Mosel gebracht hatte.

Dass Sätze wie: „Das könnte auch von meiner Oma sein“, schon lange keine Beleidigungen mehr darstellen, zeigte auch der Andrang auf den Pop-Up-Store. „Gerade der Montag war gut besucht“, erzählt Gloria. Die 29-Jährige ist Teil des Teams von vinokilo. „Wir weiten unser Angebot stetig aus“, sagt sie weiter. Vintage Kleidung sei gerade bei jungen Leuten immer gefragter.

Das sieht auch Nico (25) so. Er stöberte am Dienstagabend durch das Angebot des Pop-Up-Stores: „Bei den meisten Teilen handelt es sich um Einzelstücke, die es so nicht im Laden zu kaufen gibt“, erklärt er die Faszination Vintage. „So lassen sich coole und individuelle Looks kreieren.“ Während seines Urlaubs in Amsterdam habe er den ansässigen Stores einen Besuch abgestattet. „Es macht Spaß in den Läden nach dem einem herausstechenden Teil zu suchen“, sagt er.

Bei vinokilo handelt es sich um einen Online-Handel für Vintage Kleidung. Angefangen hat es aber mit den Events vor Ort. „Wir haben inzwischen mehrere Teams, die gleichzeitig europaweit im Einsatz sind und unsere Pop-up-Stores veranstalten“, berichtet Andrews Asamoah-Boakye. Der 29-Jährige ist Teammanager des Trierer Events. „Unsere strategische Abteilung entscheidet je nach Marktlage, welche Städte wir in unser Konzept aufnehmen“, so Asamoah-Boakye weiter. An der Mosel war vinokilo nun bereits zu zweiten Mal zu Gast.

Auf seiner Website stellt das Unternehmen die positiven Effekte des Secondhand-Shoppens auf die Umwelt dar. Foto: TV/Hanna Kother

Neben der Freude über ein neues Kleidungsstück hat ein Einkauf bei vinokilo noch einen weiteren positiven Effekt. Auf seiner Website stellt das Unternehmen die positiven Effekte des Secondhand-Shoppens auf die Umwelt dar. Inzwischen wurden 217.500 Kilogram Kleidung ein neues Zuhause gegeben. Dadurch konnten 3936.000 Tonnen CO2 und 522.653 Kubikmeter Wasser eingespart werden, die bei der Neuproduktion einer entsprechenden Menge an Klamotten angefallen wären.