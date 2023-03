Einzelhandel in der Innenstadt Shopping in Trier: Welche neuen Geschäfte kommen und wer zieht um?

Es klingt sehr spannend, was die Düsseldorfer Immoblienagentur Lührmann vor wenigen Tagen per Pressemitteilung verkündete: Das dänische Schmuckunternehmen Pandora bezieht einen neuen Store in Trier: Vom aktuellen Standort Hauptmarkt 4 (Ecke Sternstraße) soll es in die Simeonstraße 35 gehen, also rund 50 Meter weiter Richtung Porta Nigra. Dort, wo die ältere der beiden Trierer Filialen der Damenmode-Kette Only (die andere befindet sich am Kornmarkt) ihren Sitz hat.