Neuer Standort Fußgängerzone in Trier: Modelabel Only zieht um

Trier · Die dänische Marke Only betreibt zwei Standorte in der Trierer City. Das bleibt auch künftig so. Allerdings zieht bald eine der Filialen in größere Räume. Welche das ist und wann es dazu kommt.

19.04.2023, 14:20 Uhr

Brotstraße 49/50: Im Ladenlokal eröffnet im Sommer eine Filiale des Damenmodegeschäfts Only. Foto: Roland Morgen

Ein langfristiger Leerstand in der Brotstraße 49/50 in der Trierer Fußgängerzone hat sich laut einer Pressemitteilung der Immobilienvermittlungsfirma Lührmann ab Juli erledigt. Die dänische Bestseller Group, die den 14. Platz unter den größten europäischen Modemarken-Anbietern Europas belegt, will dort nach einem Umbau im Erdgeschoss auf mehr als 350 Quadratmetern eine Only-Filiale eröffnen. Only ist nur eine der bekannten Marken des dänischen Konzerns, der beispielsweise auch Marken wie Jack &Jones oder Vero Moda vertreibt.