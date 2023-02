Zum 30. April : Nach 15 Jahren – Dieses Geschäft verlässt die Trier Galerie

Trier Der Laden ist Mieter der ersten Stunde in der Trier-Galerie. Nun verlässt auch das einstige Zugpferd das Shoppingcenter in der Fleischstraße. Wer rückt nach?

Gründe für den Rückzug aus der Trier Galerie bleiben unbekannt

Was genau dahinter steckt – wer also Nachfolger von S.Oliver auf den insgesamt 650 Quadratmetern in Erd- und Obergeschoss sein wird – dazu will Eggert sich allerdings noch nicht äußern. Anders als bei den vielen Leerständen im Inneren des Shopping-Centers, für die sich teilweise bereits seit Jahren keine Nachmieter finden lassen, werde die Vermietung der prominent zur Fleischstraße gelegenen Fläche allerdings kein Problem sein, sagt Eggert, muss gleichzeitig aber einräumen: „Einen Vertrag mit einem neuen Mieter abgeschlossen haben wir noch nicht.“