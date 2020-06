Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel : Show-down um Globus in Trier - Der Stadtrat entscheidet am Dienstag

Hier soll das neue Sondergebiet Monaiser Straße entstehen, in dem auch Globus vorgesehen ist. Der Vorschlag von Bauer Hans-Josef Greif, dass am diesem Weg Schluss ist, hat Chancen auf eine Mehrheit im Stadtrat. Foto: Rainer Neubert

Trier Monaiser Straße, Niederkircher Straße oder gar nicht? Vor der Stadtratsitzung scheint alles möglich. Eine TV-Analyse.

Nicht einmal die Diskussion um den Brubacher Hof oder die Tankstelle in der Ostallee ist mit solchen Emotionen geführt worden. Profitiert Trier von einem Globus SB-Warenhaus in den südwestlichen Stadtteilen, oder schadet ein solches attraktives Einkaufsangebot der Innenstadt und den anderen Nahversorgungszentren mehr, als es nutzt? Für das Zukunftsbündnis Lokale Agenda 21 ist die Sache klar: „Wir wollen eine Stadt mit weniger motorisiertem Verkehr, kur­zen Wegen vom Feld bis auf den Teller und einer flächendeckenden Versorgung mit regionalen und fair gehandelten Lebensmitteln“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Das veraltete Modell eines Vollsortiment-Supermarkts auf der grünen Wiese passt nicht zu dem Bild, das die Fairtrade-Stadt Trier mit mehreren Entschließungen von sich gezeichnet hat.“

Doch so einfach scheint die Sache nicht, denn die Befürworter sehen mit Globus die Chance, verlorengegangene Kunden aus Luxemburg oder Losheim wieder nach Trier zu ziehen. Zudem bringe der Kundenmagnet zusätzliche Arbeitsplätze und erhebliche Gewerbesteuereinnahmen in die Stadt. „Wir halten eine Globus-Ansiedlung für sinnvoll und durchführbar“, argumentiert Dezernent Andreas Ludwig (CDU).

Die beiden möglichen Standorte für Globus: Monaiser Straße und - rot markiert - die Niederkircher Straße. Foto: TV-Grafik

Das Warenhaus Globus will nach eigenen Angaben in Trier 40 Millionen Euro investieren. Von den 10 000 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen rund 2500 für den Verkauf von Waren des täglichen Bedarfs genutzt werden, die in einem solchen Umfang eigentlich nur in der Innenstadt erlaubt sind. Der weitaus größte Teil des Markts ist für Lebensmittel reserviert. Fleisch- und Wurstwaren sowie Backwaren werden auf dem Gelände hergestellt. 350 Arbeitsplätze könnten so neu entstehen. Im Außenbereich plant Globus mit mindestens 850 Parkplätzen.

Die Planung Globus hat ein 6,1 Hektar großes Grundstück in der Niederkircher Straße im Gewerbegebiet Euren gekauft. Der Stadtrat hat aber vor 1,5 Jahren sein Zustimmung für eine Ansiedlung dort verweigert und die Stadtverwaltung mit der Überprüfung von Alternativen beauftragt. Daraus ist ein Standort an der Monaiser Straße als Favorit hervorgegangen. Globus könnte dort in einem neuen Gewerbegebiet ansiedeln, das über einen Kreisverkehr von der Bundesstraße 49 erschlossen wird. Die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche ist im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche vorgemerkt.

Die Fraktionen Die Abstimmung im Stadtrat wird eine knappe Entscheidung. Der Vorschlag der Stadt, ein 15 Hektar großes Areal als Sonder- und Gewerbefläche an der Monaiser Straße auszuweisen und Globus dort anzusiedeln, wird voraussichtlich keine Mehrheit bekommen. Auch der Antrag der SPD wird wohl scheitern. Ihr Vorschlag, den Globus doch auf seinem eigenen Grundstück in der Niederkircher Straße mit einem auf zehn Prozent reduzierten Randsortiment zu erlauben, wird weder bei der CDU noch bei Bündnis 90/Die Grünen Zustimmung finden.

Die von der grünen Fraktionsvorsitzenden Anja Reinermann-Matatko ausgerufene generelle Ablehnung von Globus außerhalb der Innenstadt ist allerdings auch passé. Denn die vierköpfige Grünen-Gruppe Leukefeld, Hügle, Seidl, Schrecklinger hat einen Ergänzungsantrag zum Vorschlag der Stadtverwaltung gestellt, der eine Verkleinerung des Gewerbegebiets auf etwa zwölf Hektar vorschlägt. Es würde am Langfuhrer Weg (siehe Grafik) enden. Damit würden die meisten Erdbeerfelder von Bauer Hans-Josef Greif erhalten bleiben.

Eine ähnliche Position nimmt inzwischen auch die CDU-Fraktion im Stadtrat ein, nachdem der Ortsbeirat Zewen mit 13:1 Stimmen ebenfalls für eine solche Variante votiert hat. „Ein reduziertes Gewerbegebiet wäre ein guter Kompromiss für alle und würde Zewen endlich eine Nahversorgung sichern“, sagt Ortsvorsteher Christoph Schnorpfeil (CDU). FDP, UBT und drei der vier AfD-Fraktionsmitglieder sind für den Standort Monaiser Straße, die Linke lehnt beide Standorte ab. Bei maximal 57 Stimmen im Stadtrat wird die Abstimmung extrem knapp. Letztlich wird das Votum der SPD entscheidend sein. Verweigern sich alle zehn sozialdemokratischen Fraktionsmitglieder dem Kompromiss für die Monaiser Straße, wird Globus in Trier Geschichte sein.