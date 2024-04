Show in der Europahalle Atemberaubende Nummern: Wenn Rock ’n’ Roll und Zirkus in Trier aufeinandertreffen

Trier · Am Freitagabend gab es in der Europahalle Trier eine spezielle Kombination zu bestaunen. Die Show „Rock the Circus“ vereinte bekannte Rock-Songs mit spektakulären Artistik-Nummern.

27.04.2024 , 18:30 Uhr

Link zur Paywall Rock the Circus in der Europahalle Trier 31 Bilder

Von Julian Terres