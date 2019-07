Kultur : Shuttlebusse zum Open Air

Trier Zu den Open-Air-Konzerten im Amphitheater von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, fahren kostenlose Busse. Sie starten jeweils ab 30 Minuten vor dem jeweiligen Publikumseinlass im 30-Minutentakt vom Hauptbahnhof über Porta Nigra/Simeonstiftplatz zum Amphitheater.

Der Zustieg ist auch an den Haltestellen Treviris, Nikolaus-Koch-Platz, Karl-Marx-Haus, Rathaus/Stadttheater und Kaiserthermen/Stadtbad möglich. Der letzte Bus fährt am 25. und 26. Juli um 20 Uhr und am 27. und 28. Juli um 19.30 Uhr am Bahnhof ab. Nach dem Konzert fahren die Busse auf derselben Strecke zurück. Die Eintrittskarte gilt als Fahrschein für die Fahrt mit den Sonderbussen.