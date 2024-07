Sicherheit Poller in der Trierer City: Nach dem Hauptmarkt wird neu geplant

Meinung | Trier · Zum Beginn des Weihnachtsmarkts sollen alle Poller rund um den Trierer Hauptmarkt stehen. So viel steht fest. Bei einem Hauptkritikpunkt am urbanen Sicherheitskonzept sind Veränderungen möglich. Wenn eine Mehrheit des Stadtrats das so will.

Von Harald Jansen Redaktion Trier

10.07.2024 , 17:36 Uhr

So wie Am Breitenstein sind normalerweise auch an vielen anderen Stellen in der Fußgängerzone nach 11 Uhr Fahrzeuge von Lieferanten und Handwerker unterwegs. Foto: TV/Harald Jansen