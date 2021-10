Forum, Luke, Secret Club & Co. : Sido kommt nach Trier – Welche Regeln in den Trierer Clubs gelten

Der Rapper Sido wird in Trier auftreten. Foto: picture alliance / dpa/Caroline Seidel

Trier Ein Blick in die Club-Szene in Trier: Wo wird bereits wieder gefeiert – und welche Regeln gelten? Eine Location präsentiert außerdem einen echten Star, der nach Trier kommen wird.

Heute tritt im Saarland eine neue Corona-Verordnung in Kraft, die erhebliche Erleichterungen für Gaststätten, Clubs und Diskotheken mit sich bringt. Bei Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) entfallen für die Besucher alle Einschränkungen, inklusive Abstandsregel und Maskenpflicht. Während im Saarland also ab heute wieder ausgelassen gefeiert werden darf, gelten in Trier nach wie vor die strengeren Hygienebestimmungen. Dadurch bleibt das Nachtleben hier weiter eingeschränkt und die Clubbetreiber müssen sich entscheiden, wie beziehungsweise ob sie unter diesen Bedingungen öffnen.

Corona-Regeln im Club Forum in Trier:

Club Forum, Hindenburgstraße: Es gilt 2G+, das heißt, für Geimpfte und Genesene gibt es bei der Gästezahl keine Beschränkungen mehr. „Außerdem dürfen wir bis zu einem gewissen Prozentsatz auch Gäste reinlassen, die einen aktuellen negativen Test von einer offiziellen Teststation vorlegen können“, sagt Forum-Chef Atilla Gülgen. Die Tische, die in den Wochen seit der Wiedereröffnung auf den Tanzflächen gestanden haben und an denen die Gäste streng getrennt nach Gruppen sich aufhalten mussten, sind weggeräumt. „Es gilt auch keine Abstands- oder Maskenpflicht mehr“, sagt Gülgen, „unsere Gäste können endlich wieder feiern und tanzen“.

Das Forum, das vor Corona noch Metropolis hieß, sei zudem erwachsener geworden. „Unter 18 Jahren lassen wir definitiv niemanden mehr rein“, sagt Gülgen. Die Tür geht auf gegen 23 Uhr, heute steht der Black Friday auf dem Programm mit unter anderem Latino und HipHop, am Samstag heißt das Motto Club-Sounds mit eher chartsorientierter Musik. „Am 14. Oktober beginnen auch wieder unsere Studentenpartys, immer donnerstags steigt dann der Studi-Break“, berichtet Gülgen. Das erste Live-Event steht im November an, und zwar gleich mit einem Kracher: Am Freitag, 12. November, steht der Berliner Deutsch-Rapper Sido auf der Forums-Bühne.

Club Toni und Club 11 in Trier: Wann sind sie wieder offen?

Club Toni und Club 11 lassen nichts Neues von sich hören. Beide Clubs wollen erst öffnen, wenn die Coronaschutzmaßnahmen gelockert werden und ein Normalbetrieb wieder möglich ist.

Da der Sommer sich verabschiedet hat, sind auch die Backyard-Sessions der VillaWuller vorbei. Zur Überbrückung der Zeit bis zur Öffnung des Clubs gibt es Streams für Musikinteressierte und den Proberaum als Anlaufpunkt für DJs.

Corona-Regeln in Lucky’s Luke in Trier:

Lucky’s Luke hat bereits seit Anfang September wieder freitags und samstags geöffnet, allerdings nur für Geimpfte und Genesene mit Clubausweis. Diesen erhält man nach Anmeldung per E-Mail an tresen@luke.de und anschließender Verifizierung mittels Ausweis und Impf-/Genesungsnachweis. Auf Nachfrage teilt die Kultkneipe mit, dass das Konzept gut funktioniert. Allerdings gäbe es natürlich auch „Unzufriedene, die sich darüber beschweren“. Gerne würde man bald wieder mehr Leute in das Lokal lassen, sofern es die Hygienebestimmungen zulassen.

Corona-Regeln im Secret Club in Trier: