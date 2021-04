Abitur am Stefan-Andres-Gymnasium : „Sie haben ihr Ziel nicht aus den Augen verloren “

Abi am Stefan Andres Gymnasium Foto: Stefan-Andres Gymnaisium/Anne Hallmen

Schweich „Que sera, sera. Whatever will be, will be“. Die Zukunft ist immer ungewiss, aber steht den Abiturienten des Stefan-Andres-Gymnasiums in Schweich nun offen.

Mit dem Lied Que sera, sera, eröffnete Alisa Klas die feierliche Zeugnisausgabe am Stefan-Andres-Gymnasium Schweich (SAG), die in diesem Jahr in zwei Gruppen ohne Eltern und unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen stattfand.

Alisa Klas traf mit dem Lied die vorherrschende Stimmung ihrer Mitabiturienten, die auch der kommissarische Schulleiter Dominik Knobloch in seiner Rede aufgriff. Er lobte die Zielstrebigkeit der Schüler, die trotz der erschwerenden Umstände die Situation angenommen und ihr Ziel nicht aus den Augen verloren hatten. Denn was die Zukunft bringe, sei immer ungewiss, entscheidend sei, dass man sich den Begebenheiten stelle und die Herausforderungen annehme.

Das zeigte sich auch in den Ergebnissen der erfolgreich abgelegten Abiturprüfungen. 75 Schüler absolvierten erfolgreich die Abiturprüfungen am SAG und bekamen ihr Zeugnis von der MSS-Leiterin Sandra Hardt überreicht. Der Mittelstufenleiter Christian Eckel überreichte den Abiturientia ein Geschenk der Schulgemeinschaft, das von der Lehrerin Theresa Bogerts gestaltet wurde. Fabian Eil erzielte den Traumschnitt von 1,0, zwölf weitere Abiturienten erreichten die eins vor dem Komma.

Die Abiturienten in alphabetischer Reihenfolge: Adams Till (Mehring), Althaus Lea (Riol), Bartel Paul (Pölich), Bartelt Sam (Trierweiler Fusenich), Basten Svenja (Trier-Süd), Bayindir Mert Müslüm (Schweich), Becker Felix (Schweich-Issel), Becker Fynn (Trier), Biela Kassandra (Köwerich), Birkel Lisa (Schweich), Bösen Luca (Föhren), Burbach Linda (Klüsserath), Dany Kesslie (Breit), Dao Michael (Schweich), Denzer Thorben (Klüsserath), Dos Santos Philippe (Trierweiler), Eil Fabian (Trierweiler), Fassian Victoria (Schweich), Felten Dominik (Mehring), Follmann Anna (Föhren), Fredrich Imoen Lilly (Newel-Besslich), Frick Valentin (Longuich), Friedrich Niclas (Fell), Golumbeck Lucas (Trierweiler), Grünen Jona Maximilian (Schweich), Hank Joanna (Schweich), Hans Caroline (Ensch), Hechler Jana (Naurath), Heintz Anna-Lena (Kasel), Hermes Tim Bekond), Hilker Amelie (Schweich), Hower Meike (Föhren), Jakobs Ronja (Fell), Jostock Johan (Leiwen), Karadal Gurbet-Jasmin (Mehring), Kiefer Alina (Schweich), Klar Markus (Thalfang), Klas Alisa (Mehring), Klassen Alexander (Schweich), Könen Milena (Naurath), Konz Sebastian (Naurath), Kuhnen Nele (Bekond), Linden Janick (Kenn), Lorenz Maximilian (Schweich), Mandic Anika (Schweich), Manikowski Lara (Trittenheim), Marweld Nadine (Föhren), May Gina-Marie (Newel-Butzweiler), Molz Maximilian (Schweich-Issel), Müller Jule-Marie (Mehring), Nikolic Nele (Trier), Omayrat Khaled (Trier-Ehrang), Oster Linus (Trierweiler), Philippi Selina (Riol), Prümm Celine (Fell), Prümm Lukas (Ensch), Regneri Raphael (Mehring), Reis Sarah (Mehring), Roth Raphael (Föhren), Schmitt Marius (Zemmer Rodt), Schmitz Yanneck (Kenn), Schneider Felix (Trierweiler-Sirzenich), Schneider Jessika (Morscheid), Schu Robin (Mehring), Seifert Katja (Newel-Butzweiler), Semmler Nils (Mertesdorf), Sevostyanov Egor (Riol), Tyszak Lucas (Klüsserath), Wagner Lea Sophie (Trier), Wegner Luisa (Naurath), Weiss Laura (Schweich-Issel), Welter Alexander (Pölich), Willems Julia (Trier-Quint), Yakovleva Lilia (Mehring), Ziewers Tobias (Trierweiler-Udelfangen)

Für hervorragende Leistungen und herausragendes Engagement wurden folgende Schüler geehrt:

Die Abiturfeier des Stefan-Andres-Gymnasiums Schweich war in diesem Jahr zweigeteilt. Foto: Stefan-Andres-Gymnasium/Anne Hallmen