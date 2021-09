Lüftungsanlagen : 47 Lüftungsanlagen für Grundschulen in der Verbandsgemeinde Schweich

Schweich In der Verbandsgemeinde Schweich sollen sieben Schulen mit den Geräten ausgestattet werden, um das ständige Aufreißen der Fenster zu vermeiden. Zeitlich liegt ein großer Druck auf der Verwaltung, damit eine Förderung möglich ist.

Ein Plan, der zeitlich sehr ambitioniert ist: So beschreibt Christiane Horsch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Schweich an der Römischen Weinstraße, den Einbau von Lüftungsgeräten in die Klassenräume der Grundschulen. Damit die teure Investition so umgesetzt werden könne, müsse allerdings schnell gehandelt werden. Denn wichtig sei, dass die Verbandsgemeinde eine Förderung für die Lüftungsanlagen bekäme.