Statstik : Erneut neun Neuinfektionen in Trier und im Kreis

Erneut neun Neuinfektionen in Trier und im Kreis

In einem Labor werden zum Nachweis einer Infektion Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Foto: dpa/Oliver Berg

Trier/Saarburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt und in Trier-Saarburg liegt allerdings wieder unter 50.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag erneut neun weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden: drei aus der Stadt Trier und sechs aus dem Landkreis – die gleichen Zahlen wie am Sonntag.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt damit auf 4382 (1652 in der Stadt Trier und 2730 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder unter den Wert von 50 gesunken und liegt in der Stadt Trier bei 41,2 sowie im Landkreis bei 42,8 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.