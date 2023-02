Jugend forscht : Von Blumenerden und Mehlwürmern

Die Preisträger beim Regionalwettbewerb Jugend forscht/Schüler experimentieren. Foto: Hans Kraemer

Trier Das sind die Sieger des Regionalwettbewerbs Trier bei Jugend forscht/Schüler experimentieren.

(red) Folgende Arbeiten wurden am Freitag in der Hochschule Trier ausgezeichnet.

Wettbewerb Schüler experimentieren:

Stand: Der beste Autolackschutz - Ist Biowachs besser als herkömmlicher Autowachs?

Schüler experimentieren, Fach: Arbeitswelt

Lusander Goebels (12) Bitburg St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski, St. Matthias-Schule, Bitburg

Stand: Beeinflussen verschiedene Lichtarten das Wachstum von Bohnensamen?

Schüler experimentieren, Biologie

Marlene Stadler (11) Newel Humboldt-Gymnasium, Trier, Lena Dunkel (12) Butzweiler Humboldt-Gymnasium, Trier, Pia Wiggershaus (11) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Projektbetreuung: Herr Illgen

Stand: Nachhaltiges Düngen durch recycelten Kaffee oder Tee

Schüler experimentieren, Biologie

Svea Lehmann (12) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Marie Herz (12) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Projektbetreuung: Frau Schäfer

Stand: Der perfekte Tennisball

Schüler experimentieren, Arbeitswelt

Sophia Thelen (11) Biersdorf am See St. Matthias-Schule, Bitburg, Ina Mutsch (10) Bitburg St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Frau Thiele

1. Preis (75 €, Preisstifter: Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

Preis für die jüngste Teilnehmerin (Kosmoskasten: Ina Mutsch, Preisstifter: Jugend forscht Rheinland-Pfalz)

Stand: Knabberspaß unter der Lupe

Schüler experimentieren, Arbeitswelt

Elias Thielen (11) Bitburg-Mötsch St. Matthias-Schule, Bitburg, Emil Jegen (11) Irrel St. Matthias-Schule, Bitburg, Arved Langer (11) Bitburg-Mötsch St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Frau Thiele

1. Preis (75 €, Preisstifter: Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

Besondere fachgebietsübergreifende Elemente (75 €, Preisstifter: NATUS GmbH & Co. KG)

Stand: Welchen Einfluss haben unterschiedliche Sticks auf die Lautstärke beim Trommeln?

Schüler experimentieren, Arbeitswelt

Ben Heid (12) Bitburg St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski

2. Preis (60 €, Preisstifter: Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

Stand: Verläuft die Lichtausbreitung immer geradlinig?

Schüler experimentieren, Arbeitswelt

Jeanpaul Mourad (12) Bitburg St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski

3. Preis (45 €, Preisstifter: Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

Stand: Der Einfluss der Windungszahl eines Elektromagneten auf Magnetkraft und Wärmeentwicklung

Schüler experimentieren, Arbeitswelt

Paul Pertsch (10) Bitburg St. Matthias-Schule, Bitburg, Niklas Leinen (10) Fließem St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski

Preis für den jüngsten Teilnehmer (Kosmoskasten: Paul Pertsch, Preisstifter: Jugend forscht Rheinland-Pfalz)

Stand: Vergleich der Biodiversität zwischen einer Streuobstwiese und zwei Weinbergen (bio./konv.)

Schüler experimentieren, Biologie

Jakob Niedersberg (12) Enkirch Mosel-Hamm-Schule SFL Zell, Zell, Projektbetreuung: Herr Hartung

1. Preis (75 €, Preisstifter: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher

Forschungszentren)

Stand: Der Humboldt-Riegel - Proteine im Schulalltag

Schüler experimentieren, Biologie

Mira Schlitt (13) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Projektbetreuung: Frau Noe

2. Preis (60 €, Preisstifter: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher

Forschungszentren)

Stand: Mehlwürmer

Schüler experimentieren, Biologie

Lennart Wyrth (10) Bendorf Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf, Bendorf, Ben Wegener (11) Bendorf Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf, Bendorf, Projektbetreuung: Frau Geimer, Herr Müller

3. Preis (45 €, Preisstifter: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher

Forschungszentren)

Stand: Torf gehört ins Moor! - Untersuchung unterschiedlicher Blumenerden

Schüler experimentieren, Geo- und Raumwissenschaften

Franziska Ostermann (13) Prüm Realschule plus Bleialf, Bleialf, Antonia Ostermann (13) Prüm Realschule plus Bleialf, Bleialf, Lena Koch (12) Prüm Realschule plus Bleialf, Bleialf, Projektbetreuung: Frau Ostermann, Erarbeitungsort: SFZ Prümer Land, Prüm

1. Preis (75 €, Preisstifter: stern)

Sonderpreis - Beste Arbeit (75 EUR, Preisstifter: VTU)

Sonderpreis Energiewende & Klimaschutz (75 €, Preisstifter: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Sonderpreis Ressourceneffizienz (75 €, Preisstifter: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)

Stand: Meere ohne Plastik - Realität durch abbaubares Kunststoff

Schüler experimentieren, Geo- und Raumwissenschaften

Julian Hermes (12) Habscheid Regino-Gymnasium, Prüm, Projektbetreuung: Frau Born, Frau Lütje

2. Preis (60 €, Preisstifter: stern)

Sonderpreis plusMINT für interdisziplinäre Projekte (75 €, Preisstifter: Verein zur MINT-Talentförderung e. V.)

Stand: Unser Filtersystem zum Verhindern, dass Mikroplastik in Bäche oder Flüsse geschwemmt wird

Schüler experimentieren, Geo- und Raumwissenschaften

Angel Ngo Ngwa (12) Bolanden Priv. Gymnasium Weierhof am

Donnersberg, Bolanden, Leonard Münzel (12) Rockenhausen Priv. Gymnasium Weierhof am Donnersberg, Bolanden, Anton Weinmann (12) Morschheim Priv. Gymnasium Weierhof am Donnersberg, Bolanden, Projektbetreuung: Frau Foth, Herr Brengel

3. Preis (45 €, Preisstifter: stern)

Sonderpreis GEOlino Jahresabonnement (Jahresabonnement, Preisstifter: GEO)

Stand: Die Verteilung von Primzahlen

Schüler experimentieren, Mathematik/Informatik

Lina Brittner (14) Farschweiler Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Laura Elwert (13) Hermeskeil Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Projektbetreuung: Herr Bauch

1. Preis (75 €, Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)

Stand: Die Rechenmaschine

Schüler experimentieren, Mathematik/Informatik

Emely Henrich (14) Schillingen Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Clara Bäuml (14) Reinsfeld Gymnasium, Hermeskeil, Hermeskeil, Projektbetreuung: Herr Bauch

2. Preis (60 €, Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)

Stand: Der Magische Stern

Schüler experimentieren, Mathematik/Informatik

Hannah Herbst (13) Osburg Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Martha Hewer (13) Reinsfeld Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Projektbetreuung: Herr Bauch

3. Preis (45 €, Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)

Stand: Wie wirken Abwurfhöhe und Abwurfwinkel sich auf die Flugweite von Papierfliegern aus?

Schüler experimentieren, Physik

Peter Weyandt (11) Sefferweich St. Matthias-Schule, Bitburg, Philipp Herker (11) Helenbach St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski

1. Preis (75 €, Preisstifter: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.)

Sonderpreis plusMINT für Kreativität in der Physik (75 €, Preisstifter: Verein zur MINT-Talentförderung e. V. in Kooperation mit der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung)

Stand: Ablenkung eines Wasserstrahls

Schüler experimentieren, Physik

Nils Weiers (11) Bitburg St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski

2. Preis (60 €, Preisstifter: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.)

Stand: Welche Geschwindigkeit erreichen verschiedene Hot-Wheel-Autos auf der schiefen Ebene?

Schüler experimentieren, Physik

Max Trierweiler (12) Godendorf St. Matthias-Schule, Bitburg, Jonathan Räffle (11) Ralingen St. Matthias-Schule, Bitburg, Projektbetreuung: Herr Regelski

3. Preis (45 €, Preisstifter: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.)

Stand: Müll in saubere Energie umwandeln (Müll umweltfreundlich entsorgen)

Schüler experimentieren, Physik

Damian Marc Heck (12) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Projektbetreuung: Herr Illgen

Sonderpreis Umwelttechnik (50 €, Preisstifter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Wettbewerb Jugend forscht:

Stand: Synthese und Anwendungen von Verpackungsmaterial auf Myzelbasis

Jugend forscht, Biologie

Seoyoung Park (18) Igel Auguste-Viktoria-Gymnasium, Trier

1. Preis (75 €, Preisstifter: Helmholtz-Gemeinschaft DeutscherForschungszentren)

Sonderpreis Nachwachsende Rohstoffe (75 €, Preisstifter: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V.)

Stand: Die biologische Untersuchung von Pflanzen als Elektrizitätslieferanten

Jugend forscht, Biologie

Sarah Gappenach (16) Mainz Otto-Schott-Gymnasium, Mainz-Gonsenheim, Mainz, Daria Wernitsch (17) Klein-Winternheim Otto-Schott-Gymnasium, Mainz-Gonsenheim, Mainz, Projektbetreuung: Herr Schmitt, Frau Faatz

2. Preis (60 €, Preisstifter: Helmholtz-Gemeinschaft DeutscherForschungszentren)

Sonderpreis GEO Jahresabonnement (Jahresabonnement, Preisstifter: GEO)

Stand: Alte Schriften der Römer - Warum können wir sie heute noch lesen?

Jugend forscht, Chemie

Zita Bölles (17) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Anne Philomena Harden (17) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Lilly Knips (17) Trier Humboldt-Gymnasium, Trier, Projektbetreuung: Frau Noe

1. Preis (75 €, Preisstifter: Fonds der Chemischen Industrie im Verband der Chemischen Industrie e. V.)

Sonderpreis natur Jahresabonnement (Jahresabonnement, Preisstifter: Konradin-Verlag und Stiftung Jugend forscht e. V.)

Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung (60 €, Preisstifter: Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V.)

Stand: Es werde Licht! - Lumineszenz am Beispiel von übergangsmetalldotiertem Zinksulfid

Jugend forscht, Chemie

Lisa Willems (18) Konz Gymnasium Konz, Konz, Anne-Sophie Selzner (19) Franzenheim Gymnasium Konz, Konz, Alisha Faber (19) Konz Gymnasium Konz, Konz, Projektbetreuung: Herr Kopp

2. Preis (60 €, Preisstifter: Fonds der Chemischen Industrie im Verband der Chemischen Industrie e. V.)

Besondere fachgebietsübergreifende Elemente (75 €, Preisstifter: NATUS GmbH & Co. KG)

Sonderpreis Beste Ingenieursleistung (50 EUR, Preisstifter: Verein Deutscher Ingenieure)

MNU-Preis (Preisstifter: MNU - Verband zur Förderung des MINT-Unterrichts)

Stand: Aspirin – so schnell wie nie?

Jugend forscht, Chemie

Amelie Krips (18) Wittlich Peter-Wust-Gymnasium, Wittlich, Projektbetreuung: Frau Pinkle

3. Preis (45 €, Preisstifter: Fonds der Chemischen Industrie im Verband der Chemischen Industrie e. V.), Sonderpreis bild der wissenschaft Jahresabonnement (Jahresabonnement, Preisstifter: Konradin-Verlag und Stiftung Jugend forscht e. V.)

Stand: scoogo – Der Schulmanager

Jugend forscht, Mathematik/Informatik

Alina Just (16) Koblenz Max-von-Laue-Gymnasium, Koblenz, Arne Trees (16) Höhr-Grenzhausen Max-von-Laue-Gymnasium, Koblenz, Projektbetreuung: Herr Hebestedt

1. Preis (75 €, Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)

Sonderpreis ct - Magazin für Computertechnik Jahresabonnement (Jahresabonnement, Preisstifter: Heise Medien GmbH & Co. KG)

Stand: Affine Abbildungen und Projektionen mithilfe von 4x4-Matrizen

Jugend forscht, Mathematik/Informatik

René Richter (18) Koblenz Privates Johannes-Gymnasium, Lahnstein, Projektbetreuung: Herr Friedrich

2. Preis (60 €, Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)

Sonderpreis Informatik Camp (Der Preis besteht aus einem einwöchigen betreuten und individuellen Praktikum im Robotik-Labor der Hochschule Trier, Preisstifter: Hochschule Trier)

Stand: Pythagoreische Zahlentripel

Jugend forscht, Mathematik/Informatik

Tobit Hewer (16) Reinsfeld Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Tristan Stadolka (17) Nonnweiler Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Projektbetreuung: Herr Bauch

3. Preis (45 €, Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)

Stand: Der Treppenstufen steigende Staubsaugerroboter aus dem 3D-Drucker

Jugend forscht, Technik

Benedikt Eberle (18) Weitersburg Privates Johannes-Gymnasium, Lahnstein, Projektbetreuung: Herr Fisseni

1. Preis (75 €, Preisstifter: Verein Deutscher Ingenieure e. V.)

Sonderpreis - Beste Arbeit (75 EUR, Preisstifter: VTU)

Sonderpreis Beste Ingenieursleistung (50 EUR, Preisstifter: Verein Deutscher Ingenieure)

Stand: Umweltfreundliche Schifffahrt - geht das?

Jugend forscht, Technik

Jonas Altenhofen (14) Merzkirchen Gymnasium Saarburg, Saarburg, Yannick Harion (15) Saarburg Gymnasium Saarburg, Saarburg, Projektbetreuung: Herr Pfortner, Frau Wirtz

1. Preis (75 €, Preisstifter: Verein Deutscher Ingenieure e. V.)

Sonderpreis Umwelttechnik (75 €, Preisstifter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Stand: Automatische Tragschienenschneide Maschine auch „Automatic Rail edge Machine“ (AReM)

Jugend forscht, Technik

Marko Preradovic (19) Konz Natus GmbH & Co. KG, Trier, Jason Volgger (18) Ruwer Natus GmbH & Co. KG, Trier, Fabian Bell (20) Trierwieler Natus GmbH & Co. KG, Trier, Projektbetreuung: Herr Krist, Erarbeitungsort: Natus GmbH & Co. KG, Trier

3. Preis (45 €, Preisstifter: Verein Deutscher Ingenieure e. V.)

Sonderpreis Make Jahresabonnement (Jahresabonnement, Preisstifter: Heise Medien GmbH & Co. KG)

Weitere Auszeichnungen:

Tobias Pfortner, Gymnasium Saarburg, Saarburg, Sonderpreis engagiertester Betreuungslehrer (200 €, Preisstifter: Initiative Region Trier e.V.)

Svenja Lütje, Regino-Gymnasium, Prüm, Sonderpreis für engagierte Talentförderer (100 €, Preisstifter: Heinz und Gisela Friederichs Stiftung)

Jürgen Nikolaus Kopp, Gymnasium Konz, Konz, Sonderpreis Workshop für Projektbetreuende (Einladung zum Workshop, Preisstifter: CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH)

Humboldt-Gymnasium, Trier, Sonderpreis Hohes Engagement einer Schule (200 €, Preisstifter: Vereinigung Trierer Unternehmen e.V.), MINTSPACE-Schulpreis Experimentiertableau, Preisstifter: Hohenloher Spezialmöbelwerk)

Gymnasium Hermeskeil, Hermeskeil, Sonderpreis Schulen in Rheinland-Pfalz mit fünf und mehr Projekten (243 €, Preisstifter: Berdelle-Hilge-Stiftung), Sonderpreis Viele Arbeiten einer Schule (200 €, Preisstifter: Handwerkskammer Trier)

St. Matthias-Schule, Bitburg, Sonderpreis Schulen in Rheinland-Pfalz mit fünf und mehr Projekten (243 €, Preisstifter: Berdelle-Hilge-Stiftung)