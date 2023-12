KLASSE!-Wettbewerb Hereinspaziert: Ein Tag beim echten Nikolaus

Hintergrund

Schon seit 1966 schreiben Kinder aus aller Welt in der Vorweihnachtszeit an den Nikolaus in St. Nikolaus. Ein pfiffiger Mitarbeiter einer Pharma-Firma schickte damals kleine Geschenke und Briefe an Arztkinder aus seinem Kundenkreis. Die Briefe lösten große Freude aus, denn sie kamen aus St. Nikolaus. Das Ereignis sprach sich schnell herum, und im folgenden Jahr gab es bereits erste Briefe an den heiligen Nikolaus in St. Nikolaus. Die Zahl der kleinen Briefeschreiber, die sich einen Gruß vom Nikolaus wünschten, wuchs rapide. Inzwischen sind es schon 30.000 Stück im Jahr. Die Post lieferte bereits 1967 einen Stempel mit dem Porträt des heiligen Nikolaus, der fortan ein beliebtes Sammlerobjekt für Philatelisten wurde. 2005 wurde, ebenfalls mit Unterstützung der Post, in der Alten Schule am Nikolausplatz in St. Nikolaus eine Weihnachtspostfiliale eingerichtet, in der täglich vom 6. Dezember bis zum Heiligabend ehrenamtliche Helfer die Kinderbriefe mit dem Nikolaus-Sonderstempel versehen und rechtzeitig zum Fest versenden. Dort kann jeder seine persönlichen Weihnachtsbriefe schreiben, mit Nikolaus-Sondermarken freimachen, mit dem eigens entworfenen originellen Nikolaus-Sonderstempel abstempeln und verschicken lassen.