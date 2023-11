Fünf Milliarden Euro Schulden Diese Firma im Kaufhof-Mutterkonzern ist pleite – Sorgen und Forderungen in Trier

Mitte März 2023, der Jubel ist groß. Obwohl der Galeria Karstadt Kaufhof Konzern (GKK) wegen finanzieller Schieflage bundesweit 77 Kaufhäuser schließen will, bleiben in Trier beide Standorte erhalten. Acht Monate später, kurz vor Weihnachten, folgt nun der nächste Dämpfer: Nicht Nachrichten über den Konzern selbst, sondern solche über dessen Muttergesellschaft, die österreichische Signa-Gruppe, treiben den Trierern tiefe Sorgenfalten ins Gesicht. Denn die Signa Holding GmbH, eine von mehr als 1000 Einzelgesellschaften in der Gruppe, hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet.