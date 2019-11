Signierstunde : Signierstunde mit Trierer Künstler in der Galerie

Foto: Alexander Brühl/Brühl Oswald Fotografie

Trier Der Trierer Roland Grundheber ist am Samstag, 16. November, zu Gast in der Thalia Buchhandlung in der Trier-Galerie. Er wird von 16 bis 17 Uhr seine Kalender und seine Kunstwerke signieren. Für den Kalender 2020 hat der Künstler zwölf einzigartige Motive geschaffen.

