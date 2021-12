Sport und Corona : Silvesterlauf Trier findet statt - Das sagen die Organisatoren

Foto: Holger Teusch

Trier Der Verein Silvesterlauf Trier hält an der Umsetzung des Großevents am 31. Dezember 2021 in der Trierer Innenstadt fest. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Allerdings gibt es coronabedingte Einschränkungen.

„Mit höchster Sensibilität wollen wir das ermöglichen, was verantwortbar und sinnvoll für die Menschen ist, nämlich ein Bewegungsangebot für alle Altersschichten, insbesondere auch die Kinder, zu schaffen, denn Bewegung tut gerade in diesen schwierigen Zeiten Not, in denen Corona nicht das einzige Problem unserer Gesellschaft ist“, erklärte Silvesterlauf-Vorstandssprecher Hans Tilly. Deswegen werde für den 32. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf eine 2G-Regel für den traditionell stark frequentierten Zuschauerbereich auf dem Hauptmarkt und eine Maskenpflicht entlang der Strecke durch die Fußgängerzone gelten.

Stand jetzt sind bereits mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer online angemeldet. Die Silvesterparty für die Sportler fällt allerdings aus. Anmeldungen wurden bislang gemäß der 3G-Regel entgegengenommen. Falls notwendig, könne der Silvesterlauf-Verein an dieser Stelle auf die 2G-Regel verschärfen.

Die Organisatoren erklärten unter Verweis auf Wissenschaftler und Studien, dass in der sportlichen Betätigung im Freien kein nennenswertes Infektionsrisiko bestehe. In Trier erhalte jeder Teilnehmer außerdem ein als Mundschutz verwendbares Schlauchtuch, das bis zum Start und nach dem Zieleinlauf getragen werden solle.