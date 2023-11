Gastro-Event Die Sim-Winterlounge an der Porta Nigra geht in die dritte Saison – mit zwei Neuerungen

Trier · Aus der Not geboren, aber nicht mehr wegzudenken: Das Gastro-Event-Format an der Porta ist ab 15. November wieder da. Was Besucher erwartet.

09.11.2023 , 13:25 Uhr

Dritte Winterlounge-Auflage, erstmals exklusive Glühviez- und Glühweintassen: Sim-Inhaber Alexander Brittnacher und Betriebsleiterin Viliana Naydenova haben 1800 Exemplare anfertigen lassen. Foto: Roland Morgen

Die wievielte Winterlounge-Saison ist es, die er da gerade vorbereitet? Alexander Brittnacher überlegt kurz und sagt dann: „Die vierte.“ Um sich dann postwendend zu korrigieren: „Nein, halt! Es ist die dritte.“ Kein Wunder, dass der 45-Jährige ins rechnerische Schleudern gerät. Gefühlt gibt es das spätherbstlich/winterliche Terrassen-Angebot seiner Brasserie Zur Sim nahe der Porta Nigra schon „ewig“, jedenfalls ist es aus dem Trierer Eventkalender nicht mehr wegzudenken.