In bester Lage Die Bar 18zwo im Brunnenhof ist Geschichte – neuer Pächter ist schon da

Trier · Still und leise vollzieht sich in der Gaststätte im Simeonstift gerade ein Pächterwechsel. Wer der Neue ist, woher man ihn kennt und was anders werden soll.

23.08.2024 , 06:49 Uhr

Läuft mit neuem Pächter weiter: das 18zwo im Westflügel des Simeonstifts. Foto: Roland Morgen