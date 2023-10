Bauaufsicht macht Druck Der Schriftzug muss weg – Streit um Außenwerbung der Trierer Kultkneipe Simplicissimus

Simplicissimus ist der Name einer satirischen Zeitschrift, die vor 127 Jahren erstmals erschienen ist und in der Landeshauptstadt von Bayern Garant für Aufmerksamkeit und oft auch Aufregung war. Passend als Symbol und Wappentier setzten die Macher damals auf eine blutrote Bulldogge. In Trier ist Simplicissimus, in Jugendstil-Lettern geschrieben, der Name der Kultkneipe am Viehmarktplatz, die im Sommer nach einigen Monaten Pause wieder geöffnet hat.