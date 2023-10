Alarm im Ernstfall Sirenen in Trier: Warum es Probleme mit der Deutschen Bahn gibt

Die Flutkatastrophe im Sommer 2021, bei der die Kyll den Stadtteil Ehrang unter Wasser setzte, machte deutlich: In Sachen Alarmierung der Bevölkerung ist in Trier noch Luft nach oben. Zwar hatte die Stadt schon vorher darüber nachgedacht, das seit Jahrzehnten nicht mehr funktionstüchtige Trierer Sirenennetz zu reaktivieren. Als im Frühjahr 2022, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dann auch noch die Angst umging, der Krieg könne sich ausweiten, kam plötzlich Schwung in die Sache: Bis Ende 2024 sollen 55 Sirenen auf den Dächern Triers und an speziellen Masten montiert werden, damit die Bevölkerung im Fall von terroristischen oder kriegerischen Anschlägen, bei schweren Unwettern oder Fluten gewarnt werden kann.