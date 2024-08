Probealarm am Donnerstag Was tun, wenn in Trier die Sirenen heulen?

Trier · Überschwemmung, Hochwasser, Stromausfall, ein Großbrand oder Schlimmeres kann überall passieren. In diesen Fällen ertönen in Trier Sirenen. Was die einzelnen Sirenentöne bedeuten und wie Sie sich verhalten sollten.

29.08.2024 , 13:05 Uhr

Am 29. August werden in Trier die Sirenen heulen, auch diese hier in Ehrang. Doch keine Sorge: Es ist Probealarm. Foto: Stadtwerke Trier

Von Elke Specht