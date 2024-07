Neue Anlagen Sirenentest am Donnerstag in Trier

Trier · Am Donnerstagmorgen werden ab 9 Uhr neue Sirenen in Trier getestet. Damit wächst das Sirenennetz in der Stadt weiter an.

25.07.2024 , 09:02 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Soeren Stache