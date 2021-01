Kommunalpolitik : Trier-Ehrang/Quint berät über Sanierung

Trier-Ehrang (red) Der Ortsbeirat Trier-Ehrang/Quint tritt am heutigen Donnerstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr, im Bürger- und Vereinshaus Ehrang, Henry-Zingen-Saal, Niederstraße 143-144, in Trier, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der aktuellen Tagesordnung stehen: Mitteilungen des Ortsvorstehers; eine Einwohnerfragestunde; die Sanierungsmaßnahme in Trier-Ehrang, der Lückenschluss „An der Langmauer“-Baubeschluss; der Ausbau der Seitengasse Kyllstraße im Rahmen der Sanierungsmaßnahme in Trier-Ehrang – Baubeschluss; der Ausbau der Seitengassen Niederstraße dritter Bauabschnitt sowie die Sanierungsmaßnahme Trier-Ehrang – Baubeschluss.