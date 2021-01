Kommunalpoltik : Ortsbeirat Trier-Tarforst tagt über Finanzhaushalt

Trier-Tarforst (red) Der Ortsbeirat Trier-Tarforst tritt am heutigen Donnerstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, im Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz, Am Trimmelter Hof 205, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Mitteilungen des Ortsvorstehers; das Ortsteilbudget 2020; Anhörung der Ortsbeiräte zum Entwurf des Finanzhaushaltes 2021; Sachstandsbericht Beleuchtung Gustav-Heinemann-Str./Kleeburger Weg.