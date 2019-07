Soziales : Mutter-Kind-Dorf mitten in Trier

Trier Der Sozialdienst katholischer Frauen Trier eröffnet ein neues Zuhause für benachteiligte Frauen und Kinder.

An diesem Samstagmittag waren alle Strapazen vergessen, der moderne Komplex, als SkF-Dorf bezeichnet, wurde mit einem Festakt offiziell eröffnet. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer war in die Krahnenstraße in Trier-Mitte/Gartenfeld gekommen. „Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des SkF reichen Mädchen und Frauen in vielfältigen Notlagen ihre Hand“, sagte Dreyer. Das SkF-Dorf gebe ihnen einen Ort, der nicht nur Schutz biete, sondern auch neue Lebensperspektiven bereithalte, und er gehöre mitten in die Stadt. Als alte Feministin, wie sie sagte, liege ihr Frauenpolitik seit jeher am Herzen. Das Thema Gewalt gegen Frauen müsse raus aus der Tabuzone, Mädchen und Frauen müssten ohne Angst selbstbestimmt leben können. Dabei hilft der SkF.