Wenn die pränatale Diagnostik alles verändert Eine Perle als Symbol für jedes Kind: So begleitet der SkF Trier Eltern, die ein krankes Kind erwarten

Trier · Wohl kaum eine Frau geht völlig unbesorgt durch die ersten Wochen und Monate ihrer Schwangerschaft. Doch die leise Furcht, etwas könnte mit dem Kind nicht in Ordnung sein, ist glücklicherweise in 97 % aller Fälle unbegründet. Doch was passiert, wenn sich bei der Untersuchung eine Anomalie herausstellt?

19.04.2023, 10:02 Uhr

Astrid Schleich in ihrem Büro in der Krahnenstraße. In ihrer Hand hält sie die Schale mit den Perlen. Foto: Pütz Karin

Von Karin Pütz

In Astrid Schleichs kleinem gemütlichen Büro fühlt man sich gleich wohl. Außer ihrem Arbeitsplatz mit PC lädt ein runder Tisch mit drei Stühlen zum Plaudern ein. Doch dass an diesem Tisch eher nicht unbeschwert geplappert wird, deutet die darauf stehende würfelförmige Papierbox mit Taschentüchern an.