Spenden benötigt Traumatisierte Frauen brauchen Hilfe – Wer unterstützt in Trier dabei?

In die Normalität zurückzufinden, fällt ihr schwer. Durch gesundheitliche Beschwerden kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Heute empfängt die 55-Jährige Bürgergeld und lebt in einer 40-Quadratmeter-Sozialwohnung. Gesundheitlich geht es seit einem halben Jahr bergauf; sie nimmt Antidepressiva und Psychopharmaka. Vom SkF erhält sie weiterhin Unterstützung: Im Café Haltepunkt kocht und bastelt Müller gemeinsam mit anderen Frauen in Not und erhält Unterstützung bei Aufgaben, für die ihr alleine die Kraft fehlt: beim Einkaufen, aber auch bei Antragstellungen und Telefonaten, wenn sie eine Arztrechnung nicht auf einmal bezahlen kann und den Betrag in Raten zahlen möchte.