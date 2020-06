Kunst : Die neuen Häupter der Enthaupteten

Trier/Berlin Palmatius und Thyrsus auf der Märtyrerwiese vor St.Paulin: Sponsoren finanzieren Kunstwerk des Berliner Bildhauers Iskender Yediler.

Der christlichen Märtyrer gedenken Stadt und Kirchengemeinde jährlich am 5. Oktober in der Ratsherrenmesse in St. Paulin. Nun wird das Gedenken nach draußen getragen – Resultat einer fast himmlischen Geschichte, die vor gut zwei Jahren in Berlin begann. Dort sah der Bildhauer Iskender Yediler eine Fernseh-Doku über Trier. „Eine faszinierende Stadt“, wie der 66-Jährige fand, „Und in der ich, obwohl in Köln aufgewachsen, noch nie war.“ Sein künstlerisches Interesse war geweckt, und er fragte, ob Trier ein Betätigungsfeld für ihn sein könnte – so wie etwa Köln (St. Gereon vor der Gereonskirche) und Bonn (Cassius und Florentius vor dem Münster), wo von ihm gefertigte Heiligenköpfe liegen. Beim Pauliner Pastor Waldorf lief Yediler offene Türen ein: „Er schlug mir Palmatius und Thyrsus vor, die es bereits als barocke Heiligenfiguren auf der Orgelempore gibt.“ Fotos von deren Köpfen lieferten die Vorlage: „Da musste ich also nicht fantasieren.“ Yediler reiste wie für ihn in solchen Fällen üblich nach Thailand und bearbeitete dort gekaufte Granitblöcke vor Ort. Per Schiff kamen die fertigen, jeweils rund sechs Tonnen schweren Köpfe nach Rotterdam und von dort aus per Lastwagen nach Trier-Nord. Dort harren sie nun einer Segnung und öffentlichen Präsentation. Möglicher Termin: das Paulinusfest am 31. August. Dann soll auch eine Infostele fertig sein, die Erläuterungen zu dem Doppel-Kunstwerk gibt. Das kostet die Kirchengemeinde übrigens keinen Cent. „Sponsoren haben es bezahlt“, sagt Yediler, der sich zu dem Thema nicht mehr entlocken lässt, als dass es sich um Kunstfreunde handelt, die anonym bleiben wollen. Die Kosten liegen „im fünfstelligen Bereich.“ Zur offiziellen Einweihung will der Bildhauer wie schon zur Aufstellung nach Trier kommen – „und die faszinierende Stadt endlich näher kennenlernen“.