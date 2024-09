Start in der Kegel-Bundesliga Erstklassige Trierer: Viel Holz und rollende Augen

Er muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber das fällt Jürgen Reinert nicht schwer. Als sein SKV Trier im Frühjahr souverän den Aufstieg in die erste Bundesliga gefeiert hat, war er noch maßgeblich daran beteiligt. Nun, eine Liga höher, ist er „nur“ noch Ersatzmann. „Nach viereinhalb Jahrzehnten in der ersten und zweiten Bundesliga“, sagt er – aber ohne Bedauern. Denn das sei gut so. „Jetzt sind die Jüngeren dran. Da stehen wir Älteren voll dahinter.“ Klar, jucke es ihn noch in den Fingern. Er kann sich zwar noch gut an die Trierer Zeit in der ersten Liga erinnern, aber viele andere eben nicht. Nach 21 Jahren spielt der SKV wieder in der höchsten Liga. So konnte Reinert – Ersatzmann in der ersten Mannschaft und mit der zweiten Mannschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga ein Aufstiegsanwärter – die Bundesliga-Premiere am Samstag im Kegel- und Bowling-Center in Heiligkreuz schauen, ohne selbst zur Kugel greifen zu müssen. Ist ja auch eine Familiensache: Seine Frau Andrea ist Sportwartin beim SKV. Und auch der Sohn, einer der besten deutschen Sportkegler, ist wieder zurück beim Stammverein. Nach einigen Jahren in Düsseldorf – wo Mike Reinert auch in der Bundesliga spielte. Auch, um wieder mit dem alten Kollegen Nico Klink zusammenspielen zu können. Vor dem Spiel gegen Heiligenhaus, den amtierenden Deutschen Meister, tippt Jürgen Reinert auf einen Heimsieg. Der Heimvorteil spielt im Kegeln schließlich eine große Rolle – weil jede Bahn etwas anders ist und sich Gastspieler erst mal daran gewöhnen müssen. Die Trierer Bahnen, auf denen vor zwei Jahren noch die Kegel-Weltmeisterschaft über die Bühne ging, gelten allerdings als „neutral“. Sprich: Top-Kegler erreichen hier hohe Punktzahlen, auch wenn sie die Bahnen nicht in- und auswendig kennen wie die heimischen Kegler.