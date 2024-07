Neues Angebot So funktioniert das Einkaufen im neuen Smart Store in Langsur (Fotos/Video)

Von außen sieht der neue Smart Store in der Wasserbilliger Straße eher unscheinbar aus. Drei große Schilder an der Gebäudefassade weisen darauf hin, hier ist Einkaufen rund um die Uhr möglich. Doch ohne vorherige Registrierung beim Franchisegeber friedas24 ist ein Zutritt zum Smart Store nicht möglich. Nach der Registrierung erhält man per Email einen QR-Code. Dieser muß am Eingang eingescant werden und schon öffnet sich die Tür. Alternativ zum QR-Code auf dem Handy wird auch eine Lösung in Form einer Kundenkarte angeboten. Einkauf ohne Personal vor Ort, rund um die Uhr offen, bargeldlose Bezahlung und Identifizierung der Kunden am Eingang. Das sind die Stichworte, die den neuen Smart Store in Langsur beschreiben.