Rund um die Uhr geöffnet Neuer Smart Store in Langsur: Das sagen die Kunden zum neuen Angebot

Vor kurzem hat die Fleischerei Adams aus Trier-Ehrang ihren neuen Smart Store in Langsur eröffnet. Wer hierbei an mit Automatenwänden gefüllte Läden denkt, liegt falsch: Im Adams Smart Store sind die Waren ganz regulär in Regalen sortiert und der Kunde scannt seinen Einkauf an der Kasse selbst (wir berichteten). Wir waren vor Ort und haben mit Kunden des Smart Stores darüber gesprochen, was sie über den Laden denken.