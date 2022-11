Info

Als Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner „cringe“ 2021 zum Gewinner des Jahres 2021 erklärte, wurde das Video zu einem Hit. Auch dieses Mal verkündete sie: „Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Es ist: smash“, verrät Daubner in einem Clip, den die Tagesschau online gestellt hat. „Aber was bedeutet das eigentlich? Wer jemanden smashen will, würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen – oder auch mehr. Das Gegenteil davon ist ‚pass‘ – eine Abfuhr.“

Daubner bring es mit dieser Erklärung auf den Punkt. Und hier eine etwas detailliertere Erklärung: Der Begriff wurde populär durch das Dating-Spiel „Smash or Pass“, das an das Online-Dating mit Apps wie beispielsweise Tinder angelehnt ist. In dem Spiel werden den Nutzer die Bilder von Prominenten angezeigt, die dann mit den Optionen „smash“ (gut finden) oder „pass“ (ablehnen) bewertet werden.

Übrigens: Das hat wenig mit der ursprünglichen Definition von „smash“ zu tun. Eigentlich handelt es sich dabei nämlich um das englische Wort für kaputtschlagen oder zertrümmern.

Die komplette Liste der nominierten Jugendwörter hatte Susanne Daubner bereits vorher präsentiert. Smash setzte sich mit 43 Prozent der Stimmen durch. Auf dem zweiten Platz landete der Begriff „bodenlos“ (mies, unglaublich schlecht) mit 33 Prozent, dahinter folgte „Macher“ (jemand, der die Dinge anpackt) mit 24 Prozent.

Der Titel Jugendwort des Jahres wurde durch ein Voting unter Jugendlichen vergeben. Beim Langenscheidt Verlag, der den Preis vergibt, konnten die Jugendlichen zuvor die Vorschläge einreichen, über die später abgestimmt wurde.