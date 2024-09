Snackautomat in Trier-Süd geknackt 200 Euro Beute, 4500 Euro Schaden

Die Täter kamen nachts und waren vermummt. Laut Polizei schlugen sie am Donnerstag, 15. August, gegen 4 Uhr, die Glasscheibe des Snack-Automaten in der Gerberstraße ein und bedienten sich ungehindert am Inhalt. Überwiegend waren es sogenannte Vapes (Einweg-E-Zigaretten), die sie mitgehen ließen und dann rasch in der Dunkelheit verschwanden.