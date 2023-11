Betrug bei Corona-Teststellen „Fehler im System“: So einfach konnte bei Coronateststellen betrogen werden

Mehr als 2000 Coronatest-Stationen gab es zu Beginn des vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz. Neben Apotheken, Hilfsorganisationen wie DRK, Johanniter oder Malteser boten auch Geschäftsleute, Gastronomen und Privatleute (die dafür ein Gewerbe anmelden mussten) solche Bürgertests an. Bürger konnten sich dort kostenlos testen lassen. Nach dem zweiten Lockdown im Jahr 2020 bestand in vielen Bereichen eine Testpflicht. Ohne negativen Test durfte man damals nicht in Restaurant, ins Theater, Kino oder ins Fitnessstudio.