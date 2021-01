Podcast „Im Leben ni(s)cht“ : Wie ein Musical im Lockdown entsteht

Wie kann man in Zeiten von Corona und Lockdown eigentlich ein Musical planen? Die beiden Macherinnen von „Isabel“ sind zu Gast im ehrlichen Trierer Podcast von Christoph Jan Longen und erzählen, wie sie über die Planung ihres Musicals zu echten Allround-Organisationstalenten geworden sind.

Rodgers & Hammerstein und Weber & Rise sind Autorenduos, die man in der Musical-Szene kennt. Bekannte Musical-Autoren-Pärchen sind meist männlich. Bei Maria Vicente und Ekaterina Dokshina ist es anders. Die beiden Wahltriererinnen planen seit vier Jahren für die Bühnenpremiere von „Isabel“. Die Handlung steht, die Texte sind geschrieben, die Musik komponiert. Am 4. Februar 2022 soll – Stand heute – in der Europahalle in Trier die Premiere stattfinden. Die Besetzung steht noch aus, ebenso die dafür notwendigen Castings.