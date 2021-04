Handel : So funktioniert das Termin-Shopping in Trier

So funktioniert das Termin-Shopping in Trier

Trier Die Corona-Inzidenz in der Stadt ist zu hoch für eine normale Öffnung des Einzelhandels. Aber welche Auswirkungen hat die Anmeldepflicht? Ein Selbsttest.

Ich brauche dringend neue Laufschuhe. Am Montagnachmittag bin ich beim Joggen in eine Scherbe getreten, die die ohnehin durchgelaufene Sohle weiter beschädigte und meinen Schuh damit unbrauchbar machte. Damit ich auch heute wieder laufen gehen kann, ist meine einzige Möglichkeit der Trierer Einzelhandel. Einkaufen geht seit Dienstag aber wieder nur mit Termin, da die Sieben-Tage-Inzidenz laut der Stadt Trier seit dem 10. April, und damit drei Tage in Folge, bei über 50 liegt. Aber was ändert sich dadurch beim Einkaufsbummel in der Praxis?