Finanzen : So gehen Unternehmer mit Geldsorgen um

Trier Wie klarkommen mit finanziellen Einbußen in der Corona-Krise? Der TV hat sich bei Selbstständigen, Einzelhändlern und Start-ups umgehört. Das Fazit: Die Not ist groß – der Zusammenhalt aber auch.

Mit der Corona-Ausbreitung kommt für viele Menschen im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier auch eine finanzielle Krise. Die Geschäfte und viele Gastronomiebetriebe müssen schließen. Die Kosten jedoch bleiben: Waren sind schon angeliefert worden, Geschäftsräume müssen bezahlt werden und die Nebenkosten kommen hinzu. Einen großen Batzen Geld fressen die Löhne – auch wenn die Möglichkeit besteht, Kurzarbeit anzumelden und so Kündigungen vorzubeugen.

Doch allein damit ist es für manche Menschen nicht getan. Selbstständige haben gerade einen unvorhergesehenen Ausfall – sowohl finanziell als auch bezogen auf die Arbeit selbst. Besonders ist davon etwa die Veranstaltungsbranche betroffen. Viele arbeiten hier auf freiberuflicher Basis und haben in den letzten Wochen eine Absage nach der nächsten hinnehmen müssen. Tino Borscheid arbeitet als Veranstaltungstechniker. Auf ihn traf genau dieses Szenario Ende vergangener Woche zu. „Mein Telefon hat stündlich geklingelt. Nach und nach brachen alle Aufträge weg“, erzählt Borscheid. Für ihn ein finanzielles Fiasko. „Ich habe mich gefühlt, als würde mir der Boden unter den Füßen weggerissen.“ So geht es auch vielen der Kollegen. Regelmäßige Kunden greifen Borscheid unter die Arme: Vorgezogene Wartungsarbeiten und andere Aufträge helfen fürs Erste dabei, nicht ins Bodenlose zu stürzen. „Der Zusammenhalt in der Branche, das habe ich auch von Kollegen und Kolleginnen gehört, ist enorm.“

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat den Trierer Unternehmen per Brief seine Unterstützung in der Corona-Krise zugesichert. Unternehmen könnten beantragen, die Steuervorauszahlungen anzupassen sowie eventuell fällige Steuernachzahlungen stunden zu lassen, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt. Für beide Fälle sind auf der städtischen Webseite trier.de neue Formulare hinterlegt. Als Begründung für die Maßnahmen schrieb OB Leibe: „Nicht nur medizinisch, sondern auch ökonomisch hat uns die Krise hart getroffen. Die Stadt Trier tut alles, um dazu beizutragen, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus abzufedern.“ Für das Hotel- und Gastronomie-Gewerbe möchte sich Leibe auf Landesebene einsetzen und das persönliche Gespräch suchen.

Konkret stellen beide Banken Unternehmen beispielsweise Sonderkredite in Aussicht, die zur Überbrückung genutzt werden können, bis die staatlichen Hilfsleistungen ausgezahlt werden. Als weitere Möglichkeit wird das zeitweise Aussetzen von Darlehensrückzahlungen genannt, um die angespannte finanzielle Situation zu entlasten. „Bei diesen Beispielen gilt die Devise: Bei jedem Kunden entscheiden wir, wie genau im Einzelfall geholfen werden kann“, betont Christian Göbel. Dabei werden nicht nur interne, sondern vor allem auch externe Optionen nach dem jeweils neuesten Stand in Erwägung gezogen, etwa Kredite der Förderbank KfW.

Eigentlich baut Anke Glatt auf den direkten, reellen Kontakt zu den Kunden und hat sich lange gegen einen virtuellen Laden gesträubt. „Doch hier liegen gerade riesige Summen brach. Die ganze Sommerkollektion ist schon da und die Zahlung dafür bald fällig. Aber sie kann nicht verkauft werden – vielleicht hilft da der Online-Shop ein bisschen“, erzählt sie. Als langjährige Kundin der Sparkasse ist sie mit der Bank in Kontakt und freut sich über die Hilfe ihrer Beraterin. Dennoch vermutet sie, dass sie in drei Wochen zahlungsunfähig wäre, würde keine Unterstützung kommen. „Gerade die kleinen Läden können nur schwer Rücklagen bilden und sind jetzt auf gute Zusammenarbeit und Hilfe vom Staat angewiesen.“

Aktuell sei man dabei, im Liebling Frühjahrsputz zu halten und auch im Unverpackt-Laden noch mehr auf Hygiene zu achten. „Wir versuchen es bei beiden Läden auch mit Lieferdiensten beziehungsweise Speisen zum Mitnehmen.“ Die Bestellungen können per WhatsApp oder Mail getätigt werden und bargeldlos bezahlt werden. Eine weitere Schwierigkeit sieht Würth darin, dass auch viele Großhändler und Produzenten derzeit an ihr Limit stoßen und sich Lieferzeiten für Waren teils verlängern. Auf die ausbleibende Kundschaft reagiert der Unverpackt-Laden mit verkürzten Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. „Gerade ist noch vieles schwammig und jeder muss erst einmal schauen, was sinnvoll ist. An der Stelle ist viel Solidarität und Kulanz gefragt – und ich hoffe, dass wir die in unserer Gesellschaft finden.“