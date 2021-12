Handel und Einkaufen : So geht es mit dem ehemaligen Real-Markt in Kenn weiter

Foto: TV/Christian Altmayer 12 Bilder Rundgang um den leerstehenden Real-Markt in Kenn

Kenn Der Real-Markt in Kenn steht seit September leer. Hinter den Kulissen allerdings feilt der Besitzer der Immobilie an einem neuen Konzept für das Mosel-Einkaufszentrum, Interessenten gibt es auch schon. Wer siedelt sich dort an?