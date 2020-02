Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : So geht es mit der Trierer Jägerkaserne weiter

So stellt sich der Plan für das neue Irrbachquartier dar. Zur besseren Verständlichkeit haben wir die wichtigsten Nutzungen markiert. Markantes Kennzeichen des neuen Quartiers wird der freigelegte und renaturierte Irrbach sein. Ein kleiner See ist Teil eines großen Freizeit-, Spiel- und Sportbereichs. Foto: TV/Schramm, Johannes

Trier-West Auf dem Gelände der Jägerkaserne und des ehemaligen SWT-Busdepots an der Eurener Straße bildet sich ein innovatives Stadtviertel. Auch die alten Römer könnten dabei noch eine wichtige Rolle spielen.

Zur Präsentation der Pläne für die Jägerkaserne und das Stadtwerke-Areal an der Eurener Straße sind am Donnerstagabend zwar nur wenige Menschen gekommen. An der Bedeutung dieses für den Stadtumbau Trier-West so wichtigen Projekts ändert das aber nichts. Wohnraum für rund 1000 Menschen wird dort geschaffen. Die Mischung aus 55 Reihenhäusern und 400 Wohnungen im Geschosswohnungsbau, 25 Prozent davon als sozial geförderter Wohnraum, ist angesichts der angespannten Wohnungssituation auch für ganz Trier bedeutend.

„Die Menschen hier wünschen sich sehr, dass die Wohnungen auch bezahlbar sein werden“, macht der ehemalige Ortsvorsteher Horst Erasmy im Einklang mit seinem Nachfolger Marc Borkam deutlich. Er bezieht sich dabei auch auf einen Bürgerworkshop von 2015, bei dem in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Eckpunkte für die Entwicklung des Quartiers erarbeitet wurden.

Info Eckdaten für die weitere Entwicklung Unter dem Motto „Neues Wohnen am Grünzug vom Lenus-Mars-Tempel zur Mosel“ soll auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne und – auf der anderen Seite der Eurener Straße – auf dem ehemaligen Busdepot-Areal der Stadtwerke Trier attraktiver Wohnraum für bis zu 1000 Menschen entstehen. Eigentümer der Kasernengebäude ist die Stadt Trier. Ziel ist es, attraktiven Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Dazu gehört auch ein nachhaltiges Energiekonzept. Die Stadt hat nun die Details für die zukünftige Gestaltung erarbeitet. Der Entwurf für den Bebauungsplan liegt im Rathaus bis zum 28. Februar aus. Gespräche mit möglichen Investoren laufen nach Angaben der Stadtverwaltung bereits. Mit einem Baubeginn rechnen die Beteiligten in vier bis fünf Jahren.

Wie Eva-Maria Weiß und Vera Reichert in der zweistündigen Informationsveranstaltung erläutern, finden sich fast alle Anregungen in dem Entwurf für den Bebauungsplan wider, der im kommenden Monat öffentlich eingesehen und kommentiert werden kann. Grundlage ist der 2016 gekürte Siegerentwurf der Arbeitsgemeinschaft Machleidt/Sinai/Winkelmüller, die vor allem in einem wichtigen Punkt noch einmal überarbeitet wurde. „Der Siegerentwurf zeigte Berliner Verhältnisse mit viel zu wenigen Parkplätzen“, so Weiß. „Das haben wir nun korrigiert.“

Exakt 999 Stellplätze für Autos müssen nach den gesetzlichen Vorgaben in Rheinland-Pfalz für die vorgesehene Bebauung nachgewiesen werden. Der Großteil davon kommt in Quartiersgaragen und kleinen Tiefgaragen am Rand des 10,3 Hek­tar großen Wohn- und Gewerbegebiets unter. Dank eines ausgeklügleten Parkkonzepts wird es im Innern weitgehend vom Verkehr befreit sein.

Gewerbe bedeutet hier Büros und Dienstleistungen ohne Lärmentwicklung. Die Gebäude dafür liegen unter den Starkstromleitungen, die den nördlichen Rand des Quartiers überspannen. Dort darf keine neue Wohnbebauung entstehen. Doch auch auf dem Gelände des ehemaligen Busdepots spielt der Strom eine Rolle. „Wir können die Trafostation dort aus Kostengründen nicht verlegen“, bedauert Stadtplanerin Weiß. Das ändert aber nichts an dem Anspruch, im neuen Irrbachquartier ein nachhaltiges Energiekonzept umzusetzen, um ein weitgehend CO 2 -neutrales Quartier mit begrünten Flachdächern zu entwickeln.

Wesentliches Element der Planung ist der neue Grünzug, der vom Hang um den Lenus-Mars-Tempel zur Mosel verlaufen soll. Dabei entsteht rund um den renaturierten Teilabschnitt des Irrbachs ein öffentlicher Park, von dem der gesamte Stadtteil Trier-West künftig profitieren soll. Denn das Gelände wird zu allen Seiten geöffnet. Unterhalb des Tempels wird ein kleiner See angelegt, in dessen Umfeld viele Spielangebote gemacht werden sollen. Auch Kleinspielfelder für Baskteball oder Fußball gehören dazu. Eine große Halle wartet zudem auf Interessenten, die zum Beispiel einen Kletterpark betreiben wollen.