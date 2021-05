So geht’s weiter beim Trierer Jugendzentrum Exhaus : Stadtrat splittet ehemaliges Angebot auf: Chance für Verein Kulturgraben

Trier Etablierte Träger aber auch der neu gegründete Verein Kulturgraben können sich um das Erbe des Jugendkulturzentrums bewerben.

Immerhin 381 417 Euro sind im städtischen Haushalt pro Jahr eingeplant, damit es mit dem Angebot des insolventen Jugendhilfevereins Exhaus weitergehen kann. Darüber, wie die Zuschüsse für Medienarbeit, Streetwork, offene Jugendarbeit und auch Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Partys und Lesungen verteilt werden sollen, hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung geeinigt: Die Jugendarbeit wird nicht als Paket an einen einzigen Nachfolge-Verein vergeben, sondern aufgesplittet. Trägervereine können sich dann auf Teilbereiche bewerben. Auch der neue Verein Kulturgraben, der sich aus dem Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“ heraus gegründet hat, hat Chancen: Der (noch) nicht als offizieller Träger der freien Jugendhilfe anerkannte Verein, der bislang keine praktische Erfahrung in der Jugendarbeit nachweisen kann, kann sich um die Finanzierung einzelner, konkreter Projekte bewerben. „Wir geben so dem Kulturgraben eine faire, realistische Chance, um sich zu beweisen“, sagte Grünen-Sprecher Wolf Buchmann. Auch Norbert Freischmidt, jugendpolitischer Sprecher der CDU, betonte, dass es wichtig sei, die Ausschreibung nicht ausschließlich auf etablierte Träger und Vereine zu beschränken. Die Verwaltung müsse nun „auch dem Kulturgraben gegenüber ergebnisoffen prüfen“, wer das beste Konzept für die Jugend- und Jugendkulturarbeit einreiche.