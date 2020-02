Hallenbau: So geht’s weiter mit Triers Sportstätten

Trier Zum Jahresende soll die neue Halle am Mäusheckerweg fertig sein, der Sanierungsbeginn der Wolfsberghalle ist auf 2021 verschoben.

Der Rohbau ist mittlerweile fertig. In dieser Woche sollten die Trockenbauarbeiten beginnen – also etwa an den Bodenbelägen oder den Zwischenwänden. Auch die Installation von Strom-, Wasser- und Heizungsleitungen sei bereits im Gange, wie das städtische Presseamt auf Nachfrage des Trierischen Volksfreunds mitteilt.

Der Neubau am Mäusheckerweg ist allerdings nur eins von vier aktuellen Sporthallen-Projekten in Trier: In Euren und Feyen sind in den vergangenen Monaten neue Zweifeldhallen als Ersatz für die alten, maroden Bezirkssporthallen entstanden. Gesamtbausumme: Rund 10,4 Millionen Euro. Beide Sportstätten sollen noch in diesem Frühjahr fertiggestellt werden – die Halle in Euren im April, die in Feyen im Mai.