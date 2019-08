So grün ist der Strom in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Der Trierische Volksfreund wirft einen genauen Blick auf die erneuerbaren Energien in der Stadt und im Kreis: Wie viel Energie liefern Windräder, Photovoltaik- und Biogasanlagen sowie die Wasserkraftwerke? Wie viel regenerative Energie wird erzeugt?

Stadt Trier Naturgemäß ist in Städten wie Trier die Ökobilanz bei der Energieerzeugung deutlich schlechter als auf dem Land, wo sich deutlich mehr Windkrafträder drehen, mehr Wasserkraft möglich ist und auch großflächige Solaranlagen Sonnenenergie in Strom umwandeln.

„Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein wichtiges Mittel, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern“, sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Bereits 2007 habe der Stadtrat sich nach einem Einwohnerantrag dafür ausgesprochen, dass die Stadtwerke Trier (SWT) eine Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in einem Umfang von mindestens 50 Prozent gewährleisten sollen und das diese Energie möglichst regional erzeugt werden soll.“

Im Kreis Trier-Saarburg sieht die Sache insgesamt besser aus, denn dank der großen Flächen für Solarenergieanlagen und der windreichen Höhen kann hier deutlich mehr Ökostrom erzeugt werden als in den Städten. Aber selbst hier spielen die großen Wasserkraftwerke an den Schleusen von Mosel und Saar eine bedeutende Rolle.

Städte haben es schwer, in der Ökobilanz zu punkten, die auf die selbst produzierte Energie blickt. Das zeigen die Zahlen der Stadt Trier. Dort steuert das Wasserkraftwerk der Moselschleuse bei weitem den größten Anteil grüne Energie zum Saldo bei.

Rechnet man das von Innogy betriebene Moselkraftwerk hinzu, ergibt sich derzeit ein Anteil von etwa 20 Prozent regenerativ im Stadtgebiet erzeugter Energie am Stromverbrauch. Dem Verbrauch von 538 000 Megawattstunden (MWh) steht die Produktion von 168 000 MWh grüner Energie gegenüber. Produziert wird diese von 798 Photovoltaikanlagen (davon 603 privat), neun Wasserkraftanlagen und vier Biogasanlagen sowie dem Moselkraftwerk. Im vergangenen Jahr produzierte das Moselkraftwerk mit 54 000 MWh fast 60 Prozent aller regenerativ erzeugten Energie in Trier.

Verbandsgemeinde Hermeskeil Der Wind im Hochwald verhilft der Verbandsgemeinde Hermeskeil zu einer positiven Bilanz. Mehr als die Hälfte der 58 000 MWh grüner Strom im Jahr 2018 wurde mit Windkraft erzeugt (29 473 MWh). Insgesamt ergibt sich bei einem Verbrauch von knapp 54 000 MWh ein Überschuss von sieben Prozent. Neben den 14 Windenergieanlagen sorgen 496 Solaranlagen (15 409 MWh) für Ökostrom. Mit sieben Biogasanlagen (13 045 MWh) ist die VG Hermeskeil zudem Spitzenreiter in diesem Segment.

Verbandsgemeinde Konz Bei einem Stromverbrauch von etwa 114 000 MWh liegt der Anteil der grün produzierten Energie bei 37 225 MWh. Das entspricht einem Anteil von etwa 32 Prozent. Das ist keine Überraschung, da die Stadt Konz, ebenso wie die Stadt Trier, keine großen Möglichkeiten hat, grüne Energie zu produzieren. Immerhin gibt es in der VG Konz 694 Solaranlagen, vier Windkraftanlagen und jeweils ein Wasserkraft- und Biomassekraftwerk. Den größten Anteil an der grünen Stomerzeugung hat mit 18 196 MWh die Windenergie.

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell Auch in der noch jungen VG Saarburg-Kell ist die Ökobilanz positiv: Mit dem an der Saar und im Hochwald produzierten Öko-Strom kann der komplette Strombedarf der Einwohner gedeckt werden. Und es bleiben noch etwa 22 Prozent oder 40 000 MWh übrig.

Insgesamt sind dort im vergangenen Jahr 181 960 MWh grüner Strom erzeugt worden. 18 große Windkraftanlagen (75 013 MWh) hätten alleine schon die Hälfte des Energiebedarfs von etwa 149 000 MWh gedeckt. Das Innogy-Kraftwerk an der Staustufe Serrig lieferte zusätzliche 49 000 MWh Strom aus Wasserkraft. Weitere sieben kleinere Wasserkraftwerke erbrachten eine Leistung von 24 842 MWh. 21 300 Megawattstunden kamen von den 928 Solaranlagen auf den Feldern und Dächern. Mit fünf Biogasanlagen liegt die VG Saarburg-Kell zudem in diesem Segment nach Hermeskeil auf Platz 2 (11 803 MWh).

Verbandsgemeinde Schweich In der VG Schweich scheint die Sonne besonders hell. Das belegt die Energiebilanz für das Jahr 2018. Die Energieagentur Region Trier nennt die Produktion von 45 394 Megawattstunden Solarstrom. Auch die Zahl von 765 Anlagen ist im Kreis der Spitzenwert.

Auch der absolute Spitzenreiter als Einzelkraftwerk liegt in dieser Verbandsgemeinde. Es ist das kontinuierlich stromproduzierende Innogy-Wasserkraftwerk an der Schleuse Detzem. 91 000 MWh sind von dort in das Stromnetz eingespeist worden. Die Werte aus der Wasserkraft variieren bei Flusskraftwerken übrigens jährlich, je nach dem Wasserstand der Flüsse. Bei Niedrigwasser ist die Stromproduktion deutlich geringer.