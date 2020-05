Soforthilfe : So hilft die Stadt Trier unbürokratisch den Vereinen

Alles auf Abstand: So sieht eine Sitzung des Trierer Steuerungsausschusses in Zeiten von Corona aus. Foto: Rainer Neubert

Trier Insgesamt 600 000 Euro stehen zur Unterstützung und Hilfe bei Insolvenzgefahr bereit. Auszahlung nach der Ratssitzung.

Was das Programm „Trier hilft sofort“ bezweckt, fasst Oberbürgermeister Wolfram Leibe in einen Satz: „Es geht uns darum, möglichst schnell und ohne ausführliche Prüfung zu helfen.“ Im Mittelpunkt stehen dabei Vereine, die weniger als die Bagatelluntergrenze von 750 Euro benötigen, die sie von der Hilfe des Landes ausschließt. Zudem werden die Vereine unterstützt, die in normalen Jahren wegen ihrer Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind, nun aber durch die Corona-Krise in Not kommen. Das sind zum Beispiel der Trägerverein der Tufa, Eintracht Trier oder die Lokale Agenda 21. Auch die sind vom „Landesprogramm zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit von Vereinen“ ausgeschlossen.