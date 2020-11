Behördengang im Rathaus und online : So erreichen Trierer die Stadtverwaltung

So erreichen Trierer die Stadtverwaltung

Dieses Schild am Eingang des Trierer Rathauses informiert Besucher, dass vor einem Treffen mit einem Mitarbeiter ein Termin zu vereinbaren ist. Foto: Presseamt Trier

Trier „Eine persönliche Vorsprache ist zurzeit nur mit Termin möglich“, heißt es im Eingangsbereich des Rathauses. Wie Bürger dennoch die Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

Trotz der derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bietet die Stadtverwaltung Trier den Bürgerinnen und Bürgern nach eigenen Angaben weiterhin alle Dienstleistungen an. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagt: „Die Verwaltung ist nicht geschlossen, die Mitarbeiter sind weiter für die Bürger da.“

Auch persönliche Termine in den unterschiedlichen Ämtern sind unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln möglich. Voraussetzung ist aber in allen Ämtern: Bürger müssen sich vorher anmelden. Da es in den Ämtern dazu unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten gibt, hat die Stadtverwaltung zusätzlich zu den bisherigen Ämter-Seiten im Internet eine neue Übersichtsseite freigeschaltet. Dort werden die für die Ämter mit dem größten Publikumsverkehr die zur Terminvereinbarung nötigen Telefonnummern und Kontaktmöglichkeiten sowie die Öffnungszeiten auflistet. Die allgemeine Behördennummer ist die 115 (ohne Vorwahl wählen). Die detaillierten Informationen finden sich gesammelt unter

www.trier.de/rathaus-buerger-in/buergerservice/oeffnungszeiten/